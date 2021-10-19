جامعة الإمارات تستضيف قمة «التايمز للتعليم العالي»

دبي ( الاتحاد)

أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة أن التعليم يتصدر أجندة أولويات القيادة الرشيدة ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحتفل بالذكرى الخمسين على تأسيسها، حيث أصبحت اليوم وبفضل جهود مؤسسيها وقيادتها الرشيدة مركزاً عالمياً للتجارة والتمويل، مجتمعاً متطوراً قائماً على المعرفة، ومركزاً حيوياً للصناعات الإبداعية والثقافية. إن طموحنا وطريقة تطورنا يُعبّران عن قيمنا الإنسانية. لقد جلبنا أفضل ما في العالم إلى هنا ، وبنينا عليه ، لتحسين حياة شعبنا وتأمين الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال كلمته أمس في فعاليات «قمة التايمز للتعليم العالي لجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بدبي بحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات المحلية، الإقليمية والعالمية والباحثين والمهتمين بالتصنيف العلمي للجامعات، وذلك في ضوء رؤية جامعة الإمارات العربية المتحدة للريادة والتميّز في التعليم العالي والبحث العلمي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال معالي زكي نسيبة: تتمثّل أهداف إكسبو 2020 دبي، الذي افتتح أبوابه للعالم في الأول من أكتوبر، في تعزيز الابتكار والفرص والاستدامة العالمية، ويرسل رسالة مفادها أن مستقبلنا يعتمد على قدرتنا في التعلّم والابتكار، وأن التنوّع هو قوتنا وأن التعاون هو أقوى أداة لدينا».

وأضاف: «كما يتمثّل الدرس الصعب المستفاد من وباء كوفيد-19 في أن التقدم في الطب والعلوم والتكنولوجيا ليس له قيمة تُذكر ما لم يجد المجتمع العالمي القدرة على العمل معاً وتجميع موارده والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.