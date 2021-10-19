عبدالله آل حامد: الإمارات رسخت مكانتها عالمياً في التصدي للجائحة

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى: «في الوقت الذي يحتفي فيه العالم أجمع باليوم العالمي لمكافحة العدوى، نواصل جهودنا في أبوظبي في ظل مواجهة جائحة كوفيد-19 التي ما زالت تجتاح العالم، للوصول إلى مرحلة التعافي والقضاء على الوباء للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع».

وأوضح معاليه: «يكتسب احتفاؤنا بالأسبوع العالمي لمكافحة العدوى هذا العام أهمية خاصة، لا سيما مع ما نلمسه اليوم من ثمار الجهود الاستثنائية والعمل الدؤوب الذي قدمته جميع الفرق المعنية، للوقوف في وجه الجائحة والحد من تداعياتها على صحة وسلامة المجتمع في ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة. وها نحن اليوم، نشهد بدء عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات التي استطاعت أن ترسخ مكانتها من بين أوائل بلدان العالم في التصدي للجائحة».

وأفاد معاليه: «شهدت الفترة الماضية محطات هامة وإنجازات كبيرة، كان من ضمنها تكثيف حملات التطعيم لكافة أفراد المجتمع، وإطلاق حملات خاصة بالفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة، إيماناً منا بأن التطعيم هو أهم عناصر وقف العدوى والحد من ظهور سلالات جديدة، إضافة إلى توسيع نطاق الفحوصات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، الأمر الذي وضع الإمارة في صدارة المدن القيادية عالمياً في الاستجابة المتميزة للجائحة». ودعا معاليه كافة أفراد المجتمع للحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية، نظراً لدوره في تقليل احتمالية الإصابة بالمرض ونقل العدوى للآخرين، لا سيما مع اقتراب موسم الشتاء الذي تزداد فيه حالات الإصابة بهذا النوع من الإنفلونزا.