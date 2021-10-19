«الإمارات للخدمات الصحية» توعي بهشاشة العظام

دبي (الاتحاد)

تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جهودها الهادفة إلى رفع مستوى وعي أفراد المجتمع بمرض هشاشة العظام وأسبابه وأهم الخطوات الوقائية التي يمكن اتخاذها لمنع الإصابة بهذا المرض، فضلاً عن أهمية التشخيص والعلاج المناسب لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويأتي احتفال المؤسسة باليوم العالمي لهشاشة العظام الذي يصادف تاريخ 20 أكتوبر من كل عام، في إطار حرصها على تثقيف وتحفيز المرضى وتقديم الدعم لهم ولأسرهم وإجراء التغييرات المناسبة على أنماط حياة المرضى، لتمكينهم من أخذ زمام الأمور والسيطرة على حياتهم بشكل أفضل. وتأتي المبادرات التوعوية التي تطلقها المؤسسة استكمالاً لجهودها الرائدة في تقديم الرعاية الصحية المتميزة لمرضى هشاشة العظام، من خلال خدمات صحية مبتكرة في إطار استراتيجيتها الهادفة لتقديم خدمات صحية وعلاجية متطورة وفق المعايير العالمية، حيث توفر المؤسسة العيادات المتخصصة والكادر الطبي المؤهل والأدوية اللازمة لمرضى هشاشة العظام، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات التشخيصية والعلاجية لمراجعي العيادة وتقديم الاستشارات والإرشادات الطبية حول مرض هشاشة العظام، كما أن العيادات مزودة بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية. وترتكز برامج المؤسسة على رفع الوعي حول الوقاية والتشخيص والعلاج من هشاشة العظام خصوصاً بعد سن الخمسين، بالإضافة إلى دور التغذية الصحية والنشاط البدني على صحة العظام، والحصول على كميات كافية من الكالسيوم، إلى جانب الامتناع عن التَّدخين والتَّقليل من استهلاك الكافيين والمشروبات الغازيَّة.