«الظفرة» يبدأ «ترصيص الإبل» في سويحان غداً

أبوظبي (الاتحاد)

يبدأ مهرجان الظفرة استقبال الإبل في مدينة سويحان لتركيب الشريحة الإلكترونية (الترصيص)، وذلك غداً في المركز الإداري لمزاينة سويحان، ويستمر لغاية 26 أكتوبر الجاري. ويأتي ترصيص الإبل ضمن الاستعدادات المكثفة لانطلاق الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الظفرة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بالتزامن مع الاحتفاء بعام الخمسين، في الفترة من 28 أكتوبر 2021 لغاية 22 يناير 2022 ضمن موسم مزاينات أبوظبي.

ويهدف مهرجان الظفرة، إلى الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة عدد ملاك الإبل المشاركين في مسابقات المزاينة والمسابقات التراثية المرتبطة بثقافة وتقاليد أهل المنطقة، والحفاظ على الموروث الشعبي، وتشجيع أبناء المجتمع الإماراتي والخليجي على ممارسته بمختلف أشكاله، وتقوية الروابط الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى المساهمة في تطوير السياحة الداخلية والخليجية وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز مركز إمارة أبوظبي لتكون الوجهة الأولى لمزاينات الإبل والفعاليات التراثية محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويجسّد المهرجان جهود الإمارة في تعزيز مكانتها كمنصة إقليمية وعالمية للتراث، وخاصة مع ما تشهده الدورة الحالية من زيادة في عدد الجوائز واستكشاف آفاق جديدة لتسليط الضوء على غنى الموروث الإماراتي والعربي في مزاينات الإبل من خلال إدخال فئات جديدة لجوائز الإبل والمسابقات التراثية،

ويعكس المهرجان التزام لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ترجمة الرؤية الثقافية للإمارة من خلال الحفاظ على الموروث وإحيائه، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.

مزاينات الإبل

والجدير بالذكر أن مهرجان الظفرة بدورته الخامسة عشرة سينطلق بحلّة جديدة هذا الموسم، حيث توسّع المهرجان لتنضوي تحت مظلته كافة مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، والتي تتوزع ضمن أربعة مواقع (سويحان، رزين، مدينة زايد، مهرجان الظفرة)، مزاينة الإبل ومسابقة المحالب لكافة الفئات، إلى جانب العديد من المسابقات التراثية الهادفة، والتي تشمل: (سباق الخيول العربية الأصيلة، سباق الصقور، سباق السلوقي العربي التراثي، مسابقة مزاينة الصقور، مسابقة مزاينة السلوقي العربي، مسابقة الرماية، ومسابقة مزاينة غنم النعيم).