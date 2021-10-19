اعتدال الطقس يدفع الأهالي للأماكن المفتوحة في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أسهم انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأجواء خلال الأيام الماضية في خروج الأهالي والأفراد للأماكن المفتوحة وبالتحديد جبل جيس وأطراف الطريق والحدائق العامة، حيث سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في تلك المناطق المرتفعة ما بين 19-20 درجة مئوية، وفي المناطق الداخلية بدأت درجات الحرارة في الانخفاض إلى أقل من 6 درجات مئوية.

وأسهم انخفاض درجات الحرارة إلى معاودة جلوس محبي الطبيعة وجلسات السمر على ضفاف الرمال الباردة من المقيمين والمواطنين، نتيجة اعتدال حالة الطقس، وذلك ضمن التقيد التام بالقوانين والاشتراطات اللازمة التي تضمن الحفاظ عليهم، وغيرهم من مستخدمي الطريق.

وقال المواطن سعيد حسن الشحي: إن الأهالي والأفراد وبالتحديد الشباب ينتظرون بفارغ الصبر انخفاض درجات الحرارة واعتدال الجو للخروج من روتين الأماكن المغلقة، وقد شهدت الإمارة خلال اليومين الماضيين اعتدال الأجواء الليلية التي شجعت الأفراد للجلوس على كتف الطريق كما كانت هي العادة في السابق، منوها بأن إمكانات المنطقة ومقوماتها الطبيعية وتضاريسها الخلابة، وطقسها الجبلي المنعش، ساهم في جعل المنطقة مزاراً سياحياً بحتاً، يستمتع كل من زاره، خاصة أن هناك عوائل وأسراً تقوم بممارسة العديد من الهويات، ومنها ركوب الدراجات وقيادة المركبات من قبل مختلف الفئات العمرية من الشباب والكبار والأطفال. وبدأت منطقة جبل جيس في الازدحام خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يزداد مرتادوه خلال إجازة الأسبوع الجاري، خاصة مع إنشاء طريق صمم وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال مشروع تشييد الجدران الجانبية على الطريق، والتي من المرجح أن تكون الأطول من نوعها في العالم، بالإضافة إلى مجموعة الإنجازات الهندسية الرائدة، ويشتهر طريق جبل جيس، في وسائل الإعلام العالمية المتخصصة بالسيارات، وذلك لتقديمه أحد أفضل تجارب القيادة في العالم، حيث يصل إنشاء الطريق الجبلي إلى طول 36 كيلومتراً، وهو أمر لم يكن بالسهل.

وقال المواطن حماد الزعابي من إمارة رأس الخيمة: إن الطريق الذي تم تعبيده وإنجازه من قبل دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة كان له مساهمة بارز في الوصول السريع للقمة، خصوصا أنها نجحت في إنجاز طريق إسفلتي جبلي فريد من نوعه بمواصفات عالمية، وبـ 9 جدران استنادية حجرية ضخمة، موضحاً أن ميل الطريق بزاوية تتراوح بين 2 % إلى6 % جعله مثالياً لهواة ركوب الدراجات الهوائية، حيث توجد فيه قرابة 20 منطقة استراحة توفر إطلالات بانورامية ساحرة على منحدرات سلسلة جبال الحجر الشامخة.

وأثمرت جهود دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن تسجيل رقم قياسي في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، من خلال إنشاء أطول مسار انزلاقي في العالم بطول 2.83 كيلومتر. ومع التجربة المميزة التي يخوضها المغامرون بسرعة تصل إلى 150 كليو متراً فوق السهول والوديان والإطلالات الجبلية الخلابة، باتت تجربة «جبل جيس فلايت»، وجهة مفضلة لعشاق المغامرات، وحازت على اهتمام مختلف وسائل الإعلام العالمية، الأمر الذي جعلها خياراً مفضلاً للجميع.