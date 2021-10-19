جامعة الإمارات تحتفي باليوم العالمي للآثار

العين (الاتحاد)

تحتفي جامعة الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي للآثار والذي تمّ تخصيصه في التاسع عشر من أكتوبر من كل عام، نظراً لقيام معظم البعثات المتخصصة بالآثار ببدء عمليات التنقيب والحفريات خلال هذا الشهر. وهو احتفال بعلم الآثار ومساهماته في حياة السكان. وقال الدكتور محمود أبو صايمة، أستاذ مُشارك- قسم علوم الأرض بجامعة الإمارات: «تتمتع دولة الإمارات بتاريخ غني تعود جذوره إلى آلاف السنين، حيث كشفت الحفريات الأثرية عن إرث من الحضارات القديمة التي واكبت تاريخ المنطقة، وساهمت في كنزها الإنساني وذلك بدءاً بما يُعرف بالعصر الحجري القديم، ولغاية نهاية العصر الحديدي».