طرز حديثة من «ألفا روميو» ضمن دوريات شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي طرازين من أرقى طرازات سيارات «ألفا روميو» الإيطالية الفاخرة، والموزعة حصرياً من قبل شركة قرقاش للسيارات إلى أسطول دورياتها الفارهة. ودشن العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، السيارتين من طرازي «جوليا كوادريفوليو» و«ستلفيو كوادريفوليو» في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العميد سعيد العيالي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، والعقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية. حضر التدشين من مجموعة قرقاش، مورجان سندرلاند، المدير العام في قرقاش للسيارات، أحمد بن غالب، رئيس قسم الحسابات الرئيسية الاستراتيجية، وخالد مرزوقي، مسؤول الاتصال المؤسسي، وراكيش ناير، العضو المنتدب للعلامات التجارية الأوروبية لمجموعة ستيلانتس الشرق الأوسط، وجو مرسي، رئيس الماركات الإيطالية في ستيلانتس الشرق الأوسط. واستمع العميد جمال الجلاف إلى شرح تفصيلي لمواصفات السيارتين اللتين تتميزان بمحرك مزود بست أسطوانات وبقوة 510 أحصنة، يتيح لهما الوصول من حالة السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال أقل من 3.9 ثانية، لتصبحا العلامة الفارقة في معايير التميّز في فئتيهما. كما تتميّز سيارة «جوليا كوادريفوليو» بكونها أسرع سيارة في العالم مزودة بـ 5 مقاعد يتم إنتاجها على نطاق واسع، بينما تحمل سيارة «ستلفيو كوادريفوليو» حالياً الرقم القياسي لأسرع لفة حول حلبة نوربورغرينغ الشهيرة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وتم تزويد كلا الطرازين بمحرك قوي، إضافة إلى سقف من ألياف الكربون يمنحهما وزناً هو الأخف في فئتيهما، وجنيح فاصل أمامي هوائي متحرك يعمل على تعزيز القوة الضاغطة لإضفاء مزيد من خفة الحركة أثناء القيادة.