افتتاح «الدعم الجوي» في عجمان

عجمان (وام)

افتتح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان مركز الدعم الجوي «Drone» للطائرات المسيرة من دون طيار المستخدمة في دعم العمليات الميدانية وعمليات المراقبة المرورية.

حضر الافتتاح العميد مبارك خلفان الرزي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، وعدد من كبار الضباط وصف الضباط بشرطة عجمان.

وقال العميد عبد الله سيف المطروشي، إن شرطة عجمان تحرص على مواكبة أحدث التقنيات في عملياتها الشرطية والميدانية، ومنها استخدام طائرات بلا طيار «درون»، مشيراً إلى أن استحداث مركز الدعم الجوي وتوظيف هذا النوع من الطائرات جاء لدعم وتعزيز مهام الرقابة المرورية للطرق في حالة الازدحام والحوادث، وكل ما يدعم مرونة حركة السير والمرور في الإمارة، وذلك في إطار تحقيق هدف وزارة الداخلية المتمثل بجعل الطرق أكثر أمناً. وأضاف أن مركز الدعم الجوي باستخدام طائرات «الدرون» استحدث وفق أحدث التقنيات الذكية لتعزيز الأمن والسلامة العامة لأفراد المجتمع وسيساهم بشكلٍ مباشر في تعزيز سرعة الوصول إلى الوجهات المحددة ومتابعتها عبر شاشات مرتبطة بغرفة العمليات وإدارة المرور والدوريات، إلى جانب المساهمة في تقليل استخدام الكوادر البشرية في العمليات الشرطية بالاعتماد على التقنيات الحديثة.

وعن مميزات الطائرة المستحدثة في مركز الدعم الجوي، أفاد الرائد راشد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بأنها تتميز بمقاومة الرياح والعوامل الجوية، ومزودة بكاميرات ذكية وذات جودة عالية للغاية، وتستطيع حمل وزن 10 كيلوجرامات، إضافة إلى أنها مزودة بمكبرات صوت للتحذير، ومستشعرات تمنع اصطدام الطائرة أثناء طيرانها، إضافة إلى تميزها بخاصية التصوير الجغرافي لمناطق محددة عبرة نظام تحديد المواقع GPS، بالإضافة إلى أنها مرتبطة بغرفة العمليات مباشرة.