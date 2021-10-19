توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، وصحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً.
الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
حالة البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان. ويكون الطقس بعد غدٍ رطباً صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية وصحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً.
الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
حالة البحر متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. ويوم الجمعة يكون الطقس رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية وصحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة.
الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية وشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. حالة البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان. ويكون الطقس يوم السبت غائماً جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والغربية.
الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. حالة البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
ويوم الأحد يكون الطقس رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية وصحواً إلى غائم جزئياً. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. حالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.