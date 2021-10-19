الجناح الأميركي بـ«إكسبو».. مرحباً بكم في الفضاء

آمنة الكتبي (دبي)

في الجناح الأميركي يسافر الزائر إلى الفضاء بدءاً من القاعة الأولى التي يتوسطها كوكب مضيء يتغير بشكل مستمر من الأرض إلى المريخ إلى القمر في تجربة بصرية مثيرة للجمهور، كما يلتفت الزائر في إحدى قاعات الجناح إلى اللوحة التي تضم صورتين يمكن رؤيتهما بزاوية 360 درجة، الأولى، أول صورة تلفزيونية لسطح المريخ، صدرت في شرائط ملونة يدوياً مستخرجة من البيانات التي أرسلتها المركبة الفضائية «ماينر 4» في 14 يوليو 1965، والثانية عبارة عن أول صورة بانورامية بزاوية 360 درجة التقطها مسبار المريخ التابع لوكالة ناسا في 21 فبراير 2021.

ويقف الزائر الجناح أمام مجسم الروبوت OPPORTUNITY المتواجد حالياً على سطح كوكب المريخ، ويبث المعلومات إلى الأرض عبر ثلاثة مراكز في أميركا وإسبانيا وأستراليا، وبإمكان الزوار الاطلاع على البيانات التي يرسلها الروبوت عبر شاشات متواجدة في الجناح، كما يستعرض الجناح أحجاراً من كوكبي المريخ والقمر وبإمكان الزوار لمسها بأيديهم والتي تعتبر بمثابة تجربة مثيرة بالنسبة لمختلف من الزوار .

وفي نهاية جولة الزائر في أروقة الجناح الأميركي يقف أما مجسم ضخم للصاروخ FALCON 9 بطول 180 متراً من شركة سبيس إكس المملوكة لأغلى رجل في العالم إيلون ماسك، حيث إن الصاروخ الحقيقي استطاع الإقلاع إلى الفضاء ومن ثم الهبوط بنفس المكان في محطة أرضية وكانت عبارة عن تكنولوجيا تبتكر لأول مرة وتنجح في التطبيق.