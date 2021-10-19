«الأوركيد»..زهرة ملكية تزيّن جناح سنغافورة بـ«إكسبو»

هناء الحمادي (أبوظبي)

في جناح سنغافورة تصعب معرفة أين تبدأ الطبيعة وتنتهي العمارة، فهو من أكثر الأجنحة خضرة في معرض إكسبو 2020 دبي، واختار القائمون عليه عرض «زهرة الأوركيد» التي تشتهر بها سنغافورة، واحتفت عبرها بالعديد من الشخصيات العالمية المؤثرة مثل دوق كامبريدج، والأمير ويليام ودوقة كامبريدج، وكيت ميدلتون، ومستشارة دولة ميانمار أونغ سان سو كي، والأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون وزوجته، والزعيم الراحل نيلسون مانديلا، وغيرهم من خلال إطلاق أسمائهم على نوعيات فريدة من زهرة الأوركيد، ويعتبر ذلك تقليداً تتبعه سنغافورة مع رؤساء الدول وكبار الشخصيات الزائرة التي تربطها علاقات قوية مع جمهورية سنغافورة.

زوار من مختلف الأعمار في ضيافة زهرة الأوركيد بجناح سنغافورة (تصوير أفضل شام)

يضم الجناح أكثر من 200 زهرة أوركيد ويعني اسمها «الحسناء» وتعيش من7 أيام إلى 14 يوماً فقط، وصمم هذا القسم في جناح سنغافورة في إكسبو 2020 دبي، ليبرز للزائر كيفية صناعة وتهجين هذه الزهرة، كما يضم أربعة مختبرات صغيرة تبرز طريقة العمل على إكثار وتهجين هذه الأزهار، كما يضم القسم أصنافاً فريدة من نوعها، بعضها يزهر في الداخل، ويتم الحفاظ عليها عبر مادة هلامية ونباتية تحتفظ بكل قطرة ماء.

وما يميز «زهرة الأوركيد» أنها تتمتع بالجمال والغرابة في نفس الوقت، حيث تعيش على ضفاف الأنهار أو فوق الجبال على ارتفاع 14 ألف قدم، وبعضها يعيش وسط الغابات الممطرة الاستوائية وتنمو في جبال الألب وغيره، في مناطق شبه صحراوية. وُتعرف بأنها زهرة الثلاث بتلات، إلا أن قلب الزهرة يتغير شكله من نوع لآخر، كما أن ألوانها تتنوع بين البراقة القوية الهادئة، فمنها الأبيض الناصع، الأحمر، الأصفر، الذهبي، الأخضر، البرتقالي، الوردي، ودرجات البني، والبنفسجي الداكن.

وقد تكون زهرة الأوركيد كلها بلون واحد أو ذات نقوش معينة على بعض أجزائها كأن تكون منقطة، مقلمة، أو مبرقشة، مما يزيدها جمالاً.

ورائحة الفانيليا هي الرائحة المميزة لبعض أنواع زهرة الأوركيد، إلا أن هناك أنواعاً منها ليست لها رائحة على الإطلاق، كما أن بعضها يطلق رائحته في أوقات معينة من النهار أو الليل.