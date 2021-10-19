أكد فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غيانا التعاونية، أن مشاركة بلاده في «إكسبو 2020 دبي» تأتي انطلاقاً من أهمية التواجد في هذا الحدث العالمي الذي يضم 192 دولة والفرصة الاقتصادية التي يقدمها لتعزيز التواصل والشراكات بين مختلف دول العالم من أجل دعم الجهود الدولية في التنمية والاستدامة والطاقة النظيفة بما يخدم العالم والبشرية جميعاً.
وقال فخامته في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش زيارته لـ«إكسبو 2020 دبي» يرافقه وفد رفيع المستوى، إنه عندما نتحدث عن غيانا، فإننا نتحدث عن التاريخ والثقافة والموارد الطبيعية والغذاء، بما لدينا من كميات كبيرة من المياه العذبة التي من شأنها تعزيز الأمن المائي والغذائي، وهو مستقبل الاستدامة، فضلاً عن ما لدينا من فرص استثمارية كبيرة في مجالات التعدين والسياحة الطاقة والبنية التحتية، كما لدينا الإمكانات النهضة التنموية، و«إكسبو 2020 دبي» يمثل لنا فرصاً كبيرة لبناء الشراكات مع مختلف حكومات العالم، وكذلك القطاع الخاص والعام في دولة الإمارات.
وأضاف: سعداء بالمشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، ولدينا رؤية تنموية لمختلف القطاعات الاستثمارية في الصحة والتعليم والبنية التحتية والزراعة، ووجودنا في هذا الحدث الدولي من أجل بناء الشراكات والاستفادة من تجربة دولة الإمارات ودبي التي تعد نموذجاً عالمياً يحتذى به.
كما استعرضت اوندج واراند وزيرة السياحة والصناعة والاستثمار الفرص الاستثمارية المتوفرة في غيانا، مؤكدة أن المشاركة في «إكسبو 2020» تعكس أهمية دبي ومكانتها على الخريطة الدولية، وهي رائدة في التنمية الشاملة، فهي نموذج بالنسبة غيانا التي تسعى لجذب الاستثمارات بفضل موقعها الجغرافي وبعدها عن نطاق الكوارث الطبيعية التي تعانيها بعد دول في قارة أميركا الجنوبية وكذلك بفضل الاستقرار والأمن والبنية التحتية المتقدمة.
بدوره، قال الدكتور اشلي سينغ وزير المالية في جمهورية غيانا، إن «إكسبو 2020 دبي» يشكل حدثاً مهماً من أجل تعزيز نمونا الاقتصادي الذي استطاع في السنتين الماضيتين تحقيق نمو اقتصادي إيجابي بالرغم من جائحة «كوفيد - 19»، ونتوقع أن يستمر هذا النمو لنصل إلى 20 % خلال العامين القادمين.
كما أشاد تشارز رامسو وزير الثقافة والشباب والرياضة بالتجربة الاستثنائية التي تقدمها دبي للعالم، من خلال هذا التنظيم الرائع لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، مؤكداً أن شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» يؤكد استثنائية دولة الإمارات في تنظيم هذا الحدث العالمي.
الجدير بالذكر أن جمهورية غيانا تقع على الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية المطل على المحيط الأطلسي، وتعد واحدة من أسرع البلدان النامية في قارة أميركا الجنوبية؛ بفضل اكتشافات النفط والغاز والزراعة والتعدين، كما أنها مزيج بين جمال الطبيعة والغابات المطيرة والشلالات المائية، فضلاً عن الحياة البرية وتراثها الثري وشعبها المضياف.