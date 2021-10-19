«الصحفيين الإماراتية» تشارك في اجتماع دولي عن العمالة المهاجرة في الخليج العربي

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شاركت جمعية الصحفيين الإماراتية في الاجتماع الرقمي الذي نظمه الاتحاد الدولي للصحفيين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول التغطية الصحفية لقضايا العمالة المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد «عن بعد»، وشارك في الاجتماع من جمعية الصحفيين محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي للصحفيين، وحسين المناعي نائب رئيس الجمعية، ورائد الشايب عضو مجلس إدارة الجمعية، وعمر السعيدي رئيس الهيئة الإدارية لفرع الجمعية في أبوظبي، وعمر الأحمد رئيس مجلس شباب الصحفيين إلى جانب خبراء دوليين في الإعلام وعدد من ممثلي الجمعيات الصحفية في الخليج والوطن العربي، وأدار الاجتماع منير زعرور مدير السياسيات والبرامج في الشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين. وقال محمد الحمادي، في افتتاح الاجتماع: إن موضوع العمالة في غاية الأهمية وله خصوصية في دول الخليج العربي لطبيعة تركيبة دول مجلس التعاون، حيث إن العمالة جزء مهم تساهم من تركيبة الدول وفي الوقت نفسه تساهم في بناء كافة القطاعات، ولهم وضعهم وحقوقهم مصانة وعلى الإعلام أن ينتبه إلى هذه الفئة. وأشار الحمادي إلى أن دبي دشنت نصباً تذكارياً للعمال الذين عملوا في «إكسبو 2020 دبي»، وهم يمثلون 30 جنسية. وقال: «في الإمارات خلال الفترة الماضية تم إعطاء الإقامة الذهبية لعدد من المتميزين ممن يعملون في الدولة حسب وظائفهم، يتم تجديدها كل 10 سنوات، كما توجد أيضاً الإقامة السياحية لمدة 4 سنوات، وهذا يدرك تفاعل الدولة مع العمالة، كما يدرك الإعلام لهذه القضايا لينقل تحديات العمالة في المنطقة، وليكون الإعلام عنصراً إيجابياً ينقل الإنجازات لهذه العمالة، والفكرة الأهم في المرحلة الأخيرة أصبح هناك حرص في الإمارات من القيادة السياسية والحكومة للتشديد بأن هذه العمالة هي جزء من نسيج المجتمع، والجميع شعر بذلك أثناء جائحة «كوفيد- 19»، لم يوجد تميز بين المواطن والعمالة الأجنبية». وأكد الحمادي أنه يجب تخصيص مساحات في الإعلام لتغطية قضايا العمالة وتسليط الضوء على همومهم التي تؤكد هذا النسيج في المجتمع، والتي هي جزء أصيل وعنصر في البناء والتنمية بشكل عام، والتكامل موجود في هذا الجانب للدول، ويجب أن يحصل العامل على كل حقوقه، وكذلك عائلته من تعليم وصحة وغيرها من جوانب الحياة.

المصدر: وام