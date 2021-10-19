26 خدمة لوجستية لراحة زوار «إكسبو»

شروق عوض (دبي)

أينما تجول زوار معرض «إكسبو دبي 2020»، يجدون ما يروي شغفهم ويحفزهم على اكتشاف المزيد مما تخبئه لهم أجنحة المعرض، وهم يتجولون كالفراشات المفعمة بالحيوية والرشاقة. وفي الوقت الذي يواصلون فيه التجوال بأروقة المعرض، ينعمون بـ 26 خدمة لوجستية يوفرها المعرض لتلبية كافة احتياجات الزوار على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم.

1- وسائل النقل العامة

خدمات الوصول إلى موقع الحدث العالمي عبر وسائل النقل العامة، بمستوى عالٍ من الأمان والرفاهية والجودة ومطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة، حيث توفر هيئة الطرق والمواصلات بدبي، نقلاً مجانياً لزوار المعرض بوساطة رحلات مباشرة تقدمها 77 حافلة في 9 مواقع، 3 منها في أبوظبي و2 في الشارقة وواحد في كل من عجمان ورأس الخيمة والفجيرة ومدينة العين، كما توفر 203 حافلات تحمل اسم «حافلات إكسبو» لخدمة الزوار ونقلهم من 18 محطة بواقع تسع محطات في دبي، إضافة إلى خطين لنقل الزوار من الفنادق مباشرة إلى موقع الحدث وتسع محطات موزعة على مختلف إمارات الدولة.

2- مواقف السيارات

خدمات للزوار الراغبين بزيارة الحدث عبر مركباتهم الشخصية، حيث خصص المعرض وهيئة الطرق والمواصلات بدبي مناطق محددة لمواقف السيارات وهي (الفرص، الاستدامة، التنقل)، وتعمل من الساعة 8:30 صباحاً إلى الساعة 1:30 من صباح اليوم التالي في أيام الأسبوع، وإلى الساعة 02:30 من صباح اليوم التالي في عطلات نهاية الأسبوع وأيام المناسبات الخاصة، وهناك ثلاث مناطق مزودة بمواقف مخصصة لأصحاب الهمم في «إكسبو 2020»، كما سيجد الزوار لدى وصولهم إلى مناطق المواقف لافتات للمناطق المزودة بمواقف مخصصة لأصحاب الهمم.

3- سيارات الأجرة

خدمات للزوار الراغبين بزيارة المعرض عبر سيارات الأجرة، إذ يمكنهم التنقل عبر سيارات أجرة شركتي «كريم» و«أوبر» بعد الحجز عبر الهاتف والتطبيقَين الخاصين بهما على الهاتف المحمول، أو التنقل عبر إحدى سيارات الأجرة بعد الحجز المسبق، مثل تاكسي دبي، وتاكسي العربية، وكارز تاكسي، ومترو تاكسي، والتاكسي الوطني.

4- متاجر زووم

خدمات المأكولات والمشروبات الطازجة والمغلفة والمواد الأساسية الأخرى كعبوات المياه والعصائر، تقدمها 10 متاجر تابعة لزووم والعاملة تحت مظلة مجموعة «اينوك»، موزعة على مواقع استراتيجية في المعرض، وتوفّر للزائرين تشكيلة واسعة من تلك الاحتياجات، إضافة إلى الهدايا التذكارية التي تحمل علامة «إكسبو»، مثل المشابك والشعارات المغناطيسية والملصقات وسلاسل المفاتيح والدفاتر والأكواب والقمصان والقهوة وبسكويت التمر وصابون حليب النوق.

5- قطار مستكشف إكسبو

خدمة التنقل في المعرض عبر قطار هوائي مضغوط يدعى «مستكشف إكسبو» والذي يُعد أول قطار من هذا النوع في العالم، ويتيح لركابه القيام برحلة فريدة على متنه عبر محطات المعرض الثلاث (الاستدامة والتنقل والفرص)، ويتيح للزائرين فرصة اختبار مستقبل النقل المستدام واكتشاف كافة مواقع أجنحة الدول المشاركة في المعرض، الأمر الذي يجعل منه حدثاً استثنائياً بالنسبة لهم، عبر تنقلهم في مثل هذا النوع من القطارات.

6- خرائط ولوحات إرشادية

خدمات الخرائط واللوحات والمعلومات الإرشادية المنتشرة في أرجاء المعرض، حيث تكشف الخرائط للزوار المواقع الجغرافية لأقسام وأجنحة الدول المشاركة فيه، وتقدم المعلومات الإرشادية يومياً عن 60 حدثاً مباشراً، سواء كانت متعلقة بفعاليات الموسيقى أو الرقص أو الفنون أو الثقافات الإنسانية، كما توفر معلومات كافية حول الأجنحة والأماكن التي تقدم العروض الترفيهية والفعاليات والمطاعم وطرق الوصول إليها بشكل سهل يختصر كثيراً من الوقت والجهد.

7- عروض شعبية وموسيقية

خدمات التسلية والترفيه عبر عروض موسيقية متجولة وفنون شعبية، حيث تقدم الفرق الشعبية الإماراتية للزوار بشكل يومي أهم ملامح التراث الإماراتي والهوية الوطنية المحلية كفن العيالة والليوا، في حين تقدم مجموعة من الفرق الاستعراضية من مختلف دول العالم وبمشاركة مجموعة مختارة من الموسيقيين والراقصين وفناني الشوارع، عروضاً يومية تجوب بها ساحات المعرض، تتضمن فقرات فريدة مسلطةً الضوء على التقاليد والاحتفالات العالمية، الأمر الذي ينشر البهجة في قلوب الزوار.

8- خدمات أمنية ذكية

الخدمات الشرطية الذكية التي توفر كافة الخدمات بطريقة ذكية وعلى مدار الساعة ودون أي تدخل بشري، كما تقدم باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية وإمكانية تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة، وأهم الخدمات مركز شرطة ذكي «SPS» و3 مراكز ذكية من نوع «ووك إن».

9- دراجات وسيارات غولف

خدمات الاستجابة السريعة لبلاغات الزوار تحسباً لأي طارئ في موقع الحدث ومنحهم شعوراً بالطمأنينة، وبأنهم في أيادٍ أمينة سريعة الاستجابة، حيث تلبي درّاجات (آي تانك) وسيارات «غولف خضراء» صديقة للبيئة توفرها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. كما خصصت المؤسسة 20 نقطة إسعافية يعمل فيها حوالي 50 عنصراً من فريق المؤسسة، إضافة إلى مستشفى ميداني متنقل ووحدة دعم ميداني للدعم والإسناد.

10- أجهزة التعقيم

خدمات خاصة بإبراز المفاهيم الرئيسية للحدث العالمي «إكسبو دبي 2020» للزوار، وأبرز الخدمات أجهزة تعقيم الأيادي التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي تم نشرها في جميع أرجاء «إكسبو» تأكيداً على أحد أبرز المفاهيم المتمثلة في الاستدامة والاعتماد على الطاقة المتجددة والاستعانة بالطاقة الشمسية لعمل الجهاز، دون الحاجة إلى مولد كهربائي.

11- مركز الطوارئ

الخدمات الصحية العادية والعاجلة للزوار في موقع «إكسبو»، حيث وفرت هيئة الصحة بدبي مركزاً طبياً للطوارئ يعمل على مدار الساعة، تم تجهيزه على أعلى مستوى للاستجابة لكل الحالات التي تستدعي الرعاية الطبية، وتخصيص الاتصال بإسعاف دبي على رقم 998 للإبلاغ عن الحالة، أو من خلال لمسة زر عبر تطبيق SOS الذي يضمن وصول المسعفين خلال أربع دقائق كحد أقصى.

12- أنشطة أصحاب الهمم

خدمات موجهة للزوار المعنيين بالاطلاع على الأنشطة الرياضية لأصحاب الهمم، حيث تم تخصيص منطقة خاصة لرياضيي أصحاب الهمم في معرض «إكسبو دبي 2020»، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لـ«إكسبو دبي»، تهدف من خلالها إتاحة الفرصة أمام الزوار للاطلاع على أنشطة هذه الفئة الرياضية وفعالياتها المجتمعية والتي تأتي تتويجا لرسالة الإمارات إلى الإنسانية، والتأكيد على ريادة الدولة في الدمج المجتمعي وتمكين أصحاب الهمم.

13- وجبات «إعمار للضيافة»

خدمات متعلقة بالوجبات الغذائية، حيث تتيح «إعمار للضيافة» تجربة جديدة أمام زوّار المعرض، عبر مقرها الذي أطلق عليه «نادي 2020 من إعمار» والكائن بجوار قبة الوصل الساحرة والجناح الوطني للإمارات، تدعى «مائدة نهاية الأسبوع» مع إطلالة ساحرة على منظر فعاليات قبة الوصل الساحرة وبقية المواقع وتوفر فيها مرة كل يوم جمعة حتى الساعة الثالثة مساءً في رحاب المكان، بوفيهات متنوّعة وأطباقاً غذائية من مختلف «مطابخ» العالم.

14- مياه السبيل

خدمات تعكس روح الكرم والضيافة الإماراتية وإبداع المجتمع المحلي في تقديم المياه لعابري السبيل، حيث تعاونت «إكسبو» مع مجموعة واسعة من الفنانين المعماريين والمصممين الإقليميين لتقدير وتعزيز السبيل والاحتفاء بها، كجزء مميز من التراث العربي والإسلامي، وتعريف زوار دبي القادمين من كافة أنحاء العالم بعادات دولة الإمارات الجميلة، وذلك من خلال تخصيص أكثر من 53 نافورة سبيل مياه شرب موزعة داخل موقع «إكسبو»، ليروي الزوار ظمأهم.

15- مقاعد بحروف عربية

خدمات مبتكرة جمعت بين توظيف المكونات البيئية لتصنيع مقاعد للجلوس وبين الحروف العربية التي نقشت عليها، حيث حرص القائمون على المعرض منح الزوار فرصة الراحة والاستجمام والتأمل في جماليات الخط العربي، من خلال نشر «50 مقعداً للخط العربي» في أرجاء المعرض، يقف أمامها الزوار من محبي الخطوط العربية وغير العارفين بها، ويجلسون عليها، منبهرين بفن تطويع أحرف اللغة العربية على هيئة مقاعد ثلاثية الأبعاد أو دائرية الشكل، وأخرى تصور كلمات مختارة، تعبر عن قيم عالمية مثل كلمة «رؤية» و«حلم».

16- منصات افتراضية

خدمات رقمية وافتراضية عبر «الإنترنت» للزوار الذين اعتادوا استخدام الوسائل الذكية في مختلف شؤون حياتهم، منها منصة «إكسبو» الافتراضية التي تتيح لهم استكشاف الأجنحة بشكل افتراضي باستخدام حاسوب محمول أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي، بالإضافة إلى تمكينهم من التواصل وإنشاء محتوى «إكسبو 2020»، والتفاعل معه والمشاركة فيه عبر اختباره بالطريقة التي تلائمهم، من أي جهاز ومن أي مكان في العالم

17- أمل الافتراضية

خدمات التطبيقات الذكية للزوار، حيث يوفر المعرض تجربة استثنائية لا تُنسى ومن بين هذه التطبيقات، تطبيق للهاتف الذكي يساعد على استكشاف الكثير مما يقدمه «إكسبو» قبل زيارته وأثنائها، وبما يشمل مواعيد الفعاليات وأماكنها والخرائط التفاعلية والإرشاد للطرق وأماكن الجذب وتخطيط الرحلة بما يتناسب مع اهتمامات الزائر، كما سيتم تطوير شخصية افتراضية لإجراء المحادثات مع الجمهور باستخدام الذكاء الاصطناعي تسمّى «أمل»، قادرة على أن تجيب عن أسئلة الزوار باللغتين العربية والإنجليزية بدقة.

18- شخصيات «إكسبو»

خدمات لتسلية الزوار الصغار والكبار من الأسر والعائلات والسياح غيرها وقضاء وقت ممتع بحالة من السعادة والفرح تنشرها دمى للشخصيات الخاصة بـ (إكسبو 2020)، وهما (راشد ولطيفة) اللذان يسافران في رحلة شيقة لاستكشاف المعرض والتعرف على أصدقاء جدد، بمعاونة الغافة سلامة وثلاثة أمناء: (ألف أمين جناح التنقل، والروبوت أوبتي أمين جناح الفرص، وتيرا أمينة جناح التنقل)، الذين يقدمون العون والمساعدة لهما لتجاوز العقبات والتحديات في رحلتهما، كما سيشعر الزوار بالسعادة أيضاً خلال مشاهدتهم لمهرج البالونات «بلو-بلانك-روج».

19- حدائق وشلالات المرح

خدمات معززة لتسلية الزوار وتحديداً فئة الأطفال من خلال تركيز القائمين على معرض «إكسبو» قبل افتتاحه وتحديداً لحظة إعداد التصميم المعماري له، حيث تم تحديد مواقع موجهة لرسم الفرح والبهجة على وجوه الزوار وسط أجواء مفعمة بالصحة والسلامة والبيئة النظيفة، ومن المواقع الحدائق الخضراء المنتشرة في مختلف أرجاء المعرض مثل حديقة «اليوبيل»، إضافة إلى تخصيص أماكن مجهزة بمجسمات عدة، مثل المركبة الفضائية والأراجيح و«الزحاليق» للعب الصغار وشلالات الفرح الكائنة بين ساحة الوصل وحديقة اليوبيل، والتي تجمع بين عناصر الماء والأرض والنار بطريقة تفاجئ حواس الأطفال وتبهجها في الوقت ذاته، حيث تحوّلت الشلالات إلى محطة للفرح البريء من الأطفال الذين توافدوا على المعرض العالمي منذ اليوم الأول.

20- دراجات هوائية

خدمات تتعلق بالتنقل داخل معرض «إكسبو»، حيث نشرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع كريم، 230 دراجة هوائية مزودة بدواسات مساعدة بالحركة وموزعة في 23 محطة، بهدف تمكين الزوار من حجز واستخدام الدراجات الهوائية للتجول داخل مرافق المعرض بكل يسر من خلال تطبيق كريم للدراجات الهوائية.

21- الاتصال المرئي

خدمات تتعلق بتواصل الزوار بأحبائهم خارج المعرض إلكترونياً، لنقل تجارب تجولهم في أرجاء الحدث عبر مكالمات صوتية ومرئية بينهم بتطبيقات «الإنترنت»، حيث تقدم اتصالات خدمتي الجيل الخامس والاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت على أرض «إكسبو 2020 دبي»، كما تسمح الخدمة للزوار بالتواصل بالصوت والصورة من خلال تطبيقات التواصل مثل «واتساب» و«سكايب» و«فايبر» و«سناب تشات» و«فيسبوك ماسنجر» مع ذويهم في أوطانهم الأم، أو مع أصدقائهم ضمن أرض المعرض، حيث تتوافر الخدمة.

22- مسكوكات تذكارية

خدمات تتعلق بمنح الزوار فرصة الحصول على مسكوكات تذكارية، يوثقون بها زيارتهم التاريخية للحدث العالمي، إذ يستطيع الزائر شراء مسكوكات تذكارية من الفضة من متاجر «إكسبو 2020 دبي» الرسمية والموقع الإلكتروني لشركة نيوزيلاند مِنت، والتي طرحها مصرف الإمارات المركزي وتبلغ زنة كلٍ منها 40 غراماً، ويحمل الوجه الأمامي للمسكوكة صوراً لشخصيات «إكسبو 2020» وأبرز معالم دبي، بينما يحمل الوجه الخلفي للمسكوكة القيمة الاسمية محاطة باسم دولة الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية.

23- سلامة الأغذية

خدمات تتعلق بسلامة الأغذية للزوار داخل الحدث، وذلك من خلال إشراف بلدية دبي على جميع الأنشطة الغذائية التي تقام خلال الفعاليات وفقاً لأفضل الممارسات القياسية لضمان تقديم غذاء آمن، كما تم تشكيل فريق خاص من الكفاءات المتميزة لإدارة الرقابة الميدانية بموقع الحدث يعمل بنظام المناوبات على مدار 24 ساعة يومياً، وتكليف فريق متخصص بقسم التفتيش الغذائي للاستجابة لبلاغات الجمهور الواردة عبر مركز الاتصال ببلدية دبي.

24- تصوير أجهزة «كانون»

خدمات تتعلق بالتقاط صور حية للزوار داخل الحدث، حيث توفر شركة كانون تكنولوجيا التصوير والطباعة المتقدمة لتعزيز تجربة الزائرين واستكشاف الفرص لدفع الابتكار في مجالات، مثل الاستدامة والمدن الذكية واستكشاف الفضاء التي تعد منصات مهمة لشركة كانون ومحوراً رئيسياً لفعاليات «إكسبو»، ومن الأمثلة على تكنولوجيا التصوير والطباعة، أجهزة نشرتها الشركة في مختلف أرجاء المعرض توفر للزائر فرصة التقاط صور شخصية له وتسلمها مطبوعة عبر بريده الإلكتروني ومزينة بشعارات «إكسبو» وشخصياتها، ليختم رحلته بصور توثق تواجده على أرض الحدث العالمي.

25- مراكز الزوار

خدمات موجهة أكثر للعائلات على وجه الخصوص، وتتمثل في نشر مراكز خدمية مجهزة بالتواليت (الحمامات) وغرف تبديل حفاظات الصغار ومصليات للرجال والنساء وتواليت لكبار المواطنين وأجهزة للمشروبات الغازية ومتاجر مثل «زووم» تعرض فيها مختلف أنواع المأكولات والعصائر والمياه والهدايا التذكارية وغيرها الكثير، الأمر الذي يشعر العائلات في نهاية الأمر بالراحة النفسية والاستمرار في متعة التجوال في المعرض.

26- الروبوتات

خدمات ثورية تتعلق بتوصيل الروبوتات الطعام في «إكسبو» لفئة الزوار المتعاملين في حياتهم اليومية مع مواقع توصيل الأطعمة، وتوفر هذه الخدمات منصة «طلبات» و«مجموعة ترمينوس» الشريك الرسمي للروبوتات في «إكسبو 2020»، وترتكز على برمجة الروبوتات لنقل الطلبات من «مطبخ طلبات» السحابي المتطور والمؤلف من طابقين إلى العملاء في نقاط توصيل محددة في موقع «إكسبو»، ويمكن للعملاء فتح قفل الروبوت من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة أو رموز تعريف الطلبات لضمان وصول الطعام بسهولة وأمان ودون تلامس.