مخالفات «المواقف» إلكترونياً في أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل بأبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه سيتم بدءاً من يوم الأحد 24 أكتوبر2021 إيقاف طباعة مخالفات مواقف المركبات العامة في الإمارة من قبل المفتشين، وإصدارها بطريقة إلكترونية فقط، عبر الرسائل النصية، التي تشتمل على التفاصيل الخاصة بالمخالفة.



وتدعم هذه المبادرة مسيرة التحول الرقمي في خدمات مركز النقل المتكامل وتوسيع قاعدة الخدمات الذكية تماشياً مع الجهود التي يقوم بها المركز لحماية البيئة.

ودعا مركز النقل المتكامل الجمهور إلى ضرورة التأكد من أن بيانات التواصل الخاصة بمركباتهم تحتوي على أرقام الهواتف الصحيحة لهم بما يضمن استلامهم لأي إشعار للمخالفات المتعلقة بخدمات المواقف العامة على هواتفهم، ليمكنّهم ذلك من الاستفادة من خصم المخالفة بنسبة 25% في حال تم سدادها خلال 30 يوماً من إصدارها.