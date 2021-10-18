محمد بن راشد ومحمد بن زايد: خير البشر.. سيرته عطرة وأخلاقه عظيمة

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حساب سموه الرسمي في «تويتر»: «نهنئ الأمة الإسلامية في ذكرى مولد خير البشر.. البشير النذير.. والسراج المنير.. دعوة إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام.. خاتم المرسلين.. ورحمة الله للعالمين.. اللهم صلّ وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا وعلى آله وصحبه وسلم.. آمين».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر»: «في ذكرى مولد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.. نستذكر سيرته العطرة، وأخلاقه العظيمة، ورسالته التي تحث على الرحمة والمحبة والبناء والخير.. نسأل الله أن يعم السلام والأمان شعوب العالم».