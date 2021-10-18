هزاع بن زايد: في ذكرى المولد النبوي تتجدد قيم التسامح والخير

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد سموه أن قيم التسامح والخير والمودة تتجدد في هذه الذكرى الملهمة، من أجل تعزيز التواصل والمشترك الإنساني، وترسيخ قيم المحبة والتعاضد والسلام بين جميع البشر. وقال سموه، في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»:

«(وُلِد الهدى فالكائنات ضياءُ ** وفمُ الزمان تبسّمٌ وثناءُ)

أجمل التهاني والتبريكات بذكرى المولد النبوي الشريف، مولد سيد الأنام الأكرم. وفي هذه الذكرى الملهمة تتجدد قيم التسامح والخير والمودة لتعزيز التواصل والمشترك الإنساني وترسيخ قيم المحبة والتعاضد والسلام بين جميع البشر».