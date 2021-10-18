إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف

إبراهيم سليم (أبوظبي)

يحتفل العالم الإسلامي بمؤسساته الرسمية والشعبية، بالمولد النبوي الشريف، وتحتفل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالذكرى، وذلك في جو من التسامح والتعايش الذي يميز المجتمع الإماراتي، إذ يشارك فيه ممثلون من أتباع الديانات، من المقيمين على أرض الدولة، بما يعكس القيم النبيلة التي تتجسد في كل المناسبات الدينية بدولة الإمارات.

ورفعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف خالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات والعالم أجمع بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف عبر منصاتها الإلكترونية.

وتشتهر الإمارات بما يعرف بفن المالد، وهو «اجتماع طائفة من الناس على تلاوة القرآن، وقراءة سيرة النبي، صلى الله عليه وسلم، وإنشاد المدائح النبوية المحركة للقلوب إلى فعل الخيرات والعمل للآخرة، ويؤدي «المالد» في الإمارات بطريقتين، الأولى قراءة النصوص النثرية، التي تسرد قصة النبي، صلى الله عليه وسلم، وكثيراً ما يقتصر الناس في المناسبات الصغيرة بقراءة قصة المولد من كتاب «البرزنجي»، والثانية تكون بالإنشاد الجماعي للقصائد، وكثيراً ما تكون من شعر، ويكون إنشاده بجلوس المنشدين في صفين متقابلين مع وجود الدف.

وتعم مظاهر الاحتفالات كافة الدول والتجمعات الإسلامية، خلال شهر ربيع الأول الموافق 12 منه، فقد ولد النبي، صلى الله عليه وسلم، في يوم الاثنين الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الأول في عام الفيل، في التاريخ الميلادي، فكانت في عام 571 ميلادي، وسبق يوم مولده أحداث عظام، ولذا يحتفل المسلمون بهذا اليوم في أجواء روحانية وذكر الشمائل المحمدية، وذكر ودعاء وصلاة وتسليم على المبعوث رحمة للعالمين، كما أن المولد النبوي الشريف حدث كبير وعادة تحتفي الأمم بأمجادها والأحداث العظيمة في تاريخها، ولا يوجد أكبر أو أعظم من مولده، صلى الله عليه وسلم، إذ هو النعمة التي أنعم الله بها على عباده وهو الرحمة أيضاً كما قال الله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)[الأنبياء:107] والاحتفال بهذه الرحمة والاحتفاء بها من طبيعة الأشياء، ولا يوجد نص يخالف ذلك من كتاب ولاسنة. وإن كان بعض العلماء رأى غير ذلك. بسبب مسألة الاختلاف في تقسيم البدعة.

والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مشروع باعتبار مولده، صلى الله عليه وسلم، نفحة ربانية ويوم من أيام الله المباركة، والاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، تنم عن محبَّة النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، والتي هي أصل من أصول الإيمان.