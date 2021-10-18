النعيمي يلتقي رئيس «الصداقة البرلمانية الإماراتية البرازيلية»

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في مقر إكسبو 2020 دبي، إدواردو بولسونارو رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية-البرازيلية في مجلس النواب بجمهورية البرازيل.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره صالح أحمد السويدي سفير دولة الإمارات لدى البرازيل، بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلسين في شتى المجالات، والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين الجانبين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، سيما خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية، وأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي.

وأكد معالي الدكتور النعيمي على عمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل، مشيداً بالمشاركة البرازيلية في معرض إكسبو 2020 دبي، منوهاً بأهمية تعزيز هذا التواصل والتعاون في مختلف المجالات.

من جهته أكد إدواردو بولسونارو رئيس مجموعة لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية -البرازيلية أهمية العلاقات القائمة بين المجلسين، والتي تتعزز بتبادل الزيارات ومواصلة النقاش والتنسيق حيال مختلف القضايا، بما يجسد ما وصلت له علاقات الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين من تطور ونمو. وقال إن الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» يمثل تظاهرة اقتصادية عالمية، ويفتح آفاقاً أرحب للانفتاح وفرصاً استثمارية واقتصادية واعدة لمختلف الدول المشاركة.