«دبي للصحافة» ينظّم «ملتقى الإعلام الإماراتي البحريني» غداً

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي للصحافة بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية عن تنظيم «ملتقى الإعلام الإماراتي البحريني»، عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي غداً، ويناقش واقع الإعلام العربي ومستقبله، وما استدعته المرحلة الماضية من تغيرات في مفاهيم وقواعد العمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الإعلامي، بالإضافة إلى مناقشة نجاح رواد التواصل الاجتماعي العرب، ودورهم في صناعة وتقديم محتوى عربي هادف، والتأثير الإيجابي للمنصات الرقمية في الترويج للقصص العربية الملهمة.

ويلقي الكلمات الرئيسة للملتقى معالي علي الرميحي وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين الشقيقة، ومنى غانم المري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة. كما يشارك في الملتقى عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، وميثاء بوحميد مديرة نادي دبي للصحافة، وبحضور نخبة من الإعلاميين والكُتَّاب والقيادات الإعلامية وممثلي وسائل الإعلام العربية.

منى غانم المري

وأعربت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة، عن بالغ ترحيبها بالمشاركين في الملتقى، وفي مقدمتهم معالي وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين الشقيقة، وقالت: «إنه من دواعي سرورنا أن يشاركنا في هذا النقاش المهم قامة عربية لها مكانتها في ساحة العمل الإعلامي، بكل ما يحمله معالي علي بن محمد الرميحي من خبرات ورؤى في هذا القطاع المؤثر، كما يسعدنا مشاركة هذه المجموعة المتميزة من الإعلاميين في الإمارات والبحرين».

وأكدت أن انعقاد أول ملتقى إعلامي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، يحمل رسالة مهمة كحافز على الاستمرار والعمل لمستقبل إعلامي خليجي عربي أفضل، لافتةً إلى أن عدم قدرة الإعلام على مواكبة المتغيرات واستيعاب للأفكار الجديدة والتصورات المطلوبة للمستقبل، يفقده قوة تأثيره، فالإعلام أداة رئيسة تعكس مدى تقدم الدول، ويقاس مدى تأثير إعلامنا العربي بقدرته على إيصال رسائلنا إلى العالم، وأخذه زمام المبادرة في إبراز الإنجازات العربية الطموحة.

علي الرميحي



وأكدت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، على أهمية الملتقى وحرص نادي دبي للصحافة على أن يكون الإعلام بكل ما يملك من الأدوات والقدرات، شريكاً في دفع مسيرة التنمية في المنطقة، وقالت: «يعكس هذا اللقاء حرص النادي على تأكيد عمق علاقاته مع المؤسسات الإعلامية في الدول الخليجية والعربية الشقيقة، ترسيخاً لمفهوم التعاون الإيجابي نحو مزيد من الأفكار الإيجابية التي تخدم القطاع».

ميثاء بوحميد

أجندة الملتقى

يركز ملتقى الإعلام الإماراتي البحريني على مدى تأثير الإعلام في الملفات مهمة، حيث يستعرض في إحدى الجلسات تحت عنوان «التأثيرات الإعلامية المستقبلية»، جملة من المتغيرات التي طرأت على بعض المفاهيم الإعلامية التي فرضتها التطورات المتسارعة التي شهدها الإعلام في العالم أجمع، كما تبحث الجلسة في حجم التصميم الذي يمتلكه إعلامنا العربي لتغيير والاستفادة من التطورات المتلاحقة، وما هي المفاهيم الإعلامية التي تحتاج إلى التغيير أو التصحيح. ويشارك في الجلسة: محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، وعبد الرحمن المدفع مدير إدارة الأخبار بوزارة الإعلام البحرينية، ومحمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، وعهدية السيد رئيس تحرير صحيفة المرأة البحرينية، وخديجة المرزوقي رئيسة تحرير «دبي بوست»، ويدير النقاش ندى الشيباني الإعلامية في شركة أبوظبي للإعلام. كما يناقش الملتقى ضمن جلساته الافتراضية، أزمة الثقة الواقعة بين الشباب العربي مع الإعلام في المنطقة، والتصورات الجديدة التي نحتاجها لبناء مشهد إعلامي عربي خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن جلسة يشارك فيها معالي الدكتور علي النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسوسن الشاعر كاتبة ومستشارة إعلامية، ومؤنس المردي رئيس تحرير صحيفة البلاد البحرينية، ومنى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول صحيفة البيان، ويدير الجلسة راشد الحمر رئيس تحرير صحيفة الأيام الإلكترونية.

وعلى الجانب الآخر، يستعرض الملتقى مدى التأثير الذي يحظى به رواد التواصل الاجتماعي، ودورهم في صناعة وتقديم محتوى عربي هادف، إلى جانب الأثر الإيجابي لهذه المنصات في الترويج لقصص النجاح العربية الملهمة، وذلك عبر جلسة يشارك فيها كل من: ديالا علي إعلامية ومؤثرة، ومحمد سالم إعلامي ومؤثر، ومن مملكة البحرين أحمد شريف فنان ومؤثر، ونيلة جناحي إعلامية ومؤثرة، ويدير الجلسة الإعلامي محمد الكعبي.