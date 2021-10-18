اتفاقية لتنظيم استثمار وقف الشيخ راشد بن حميد النعيمي

دبي (وام)

وقعت جمعية «بيت الخير» ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية اتفاقية لتنظيم استثمار وقف الشيخ راشد بن حميد النعيمي بعجمان الذي أقيم ضمن المدينة الوقفية التي خصصها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لدعم الجمعيات الخيرية ومساحتها 2175 متراً مربعاً. وقع الاتفاقية كل من الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وعابدين طاهر العوضي مدير عام جمعية «بيت الخير» بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. ونصت الاتفاقية على تعزيز التعاون القائم بين المؤسسة والجمعية وأقرت الإطار التنظيمي لإدارة الوقف واستثماره كخطوة مهمة على طريق التكامل، حيث اتفق الجانبان على توجيه عائدات الوقف لدعم الأسر المعسرة والحالات الأكثر حاجة في عجمان. وقالت الشيخة عزة النعيمي إن وقف الشيخ راشد بن حميد النعيمي بعجمان الذي أنجزته «بيت الخير» تتويج لعلاقة التعاون القديمة والمستمرة بين الجانبين وسوف يقدم الدعم المستدام للأسر المواطنة المتعففة والمتعثرة مادياً في الإمارة بمباركة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقدمة الشكر لـ «بيت الخير» على تسمية الوقف باسم المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي. وعبر عابدين طاهر العوضي عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن هذا الوقف يعد من أهم أوقاف «بيت الخير» وأكبرها بعد وقف الكرامة في دبي وهو يتكون من 10 أدوار و160 شقة سكنية و11 محلاً تجارياً تجاوزت تكلفة إنشائه 64 مليون درهم.