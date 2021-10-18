9421 مشروعاً تنموياً في السودان

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمعية دار البر أن عدد المشاريع الخيرية والإنسانية التي أطلقتها الجمعية في جمهورية السودان الشقيقة خلال الفترة من 2015 وحتى سبتمبر الماضي 2021، بلغت 9421 مشروعاً تنموياً، أنجزت جزءاً كبيراً منها، ويجري العمل على تنفيذ الجزء الآخر، بتكاليف إجمالية وصلت إلى 67 مليوناً و936 ألفاً و627 درهماً.

وقال عبد القادر الريس نائب رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر: إن مشاريع الجمعية في البلد الشقيق، على مدار الأعوام الماضية، توزعت بين عدة مجالات رئيسة لعمل الخير والإحسان ومساعدة الفقراء والمحتاجين وتعزيز عملية التنمية هناك، هي بناء المساجد، ومشاريع توفير المياه، ودعم الأسر المنتجة، ومشاريع الوقف الخيري، بجانب المشاريع الخيرية المتنوعة.

عبدالقادر الريس

وأكد عبدالقادر الريس أن استراتيجية «دار البر» في تنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية في السودان وغيره من دول العالم المحتاجة تركز على إقامة المشاريع والمبادرات التنموية المُستدامة، وذات التأثير الكبير وواسع النطاق في مجتمعاتها وأوطانها، بهدف تعزيز العوائد الإيجابية والآثار الحميدة طويلة المدى للعمل الإنساني والمشاريع الخيرية، وشمولها لأكبر عدد ممكن من المحتاجين والفقراء، وترجمة رؤية دولة الإمارات في العمل التنموي المُستدام في المجتمعات الفقيرة، ونقل رسالة الدولة الإنسانية والحضارية لدول العالم وشعوبها.

جهود كبيرة

أشارعبد القادر الريس للجهود الكبيرة، التي تبذلها طواقم الجمعية وفرقها المختصة، والعمل الدؤوب سواء من مكاتبها داخل دولة الإمارات، أو خلال رحلات العمل الميدانية، للإشراف على تنفيذ مشاريع الجمعية، الخيرية والإنسانية والتنموية، ومتابعة سير العمل فيها، والمراقبة والتدقيق عليها ومدى مطابقتها للشروط والمعايير، ورصد احتياجات الناس وهمومهم ومتطلبات مناطقهم، في العديد من دول العالم، عبر قاراته الخمس، لاسيما أفريقيا وآسيا.

وتفصيلاً، قال هشام علي الهاشمي – عضو مجلس الإدارة - نائب الرئيس التنفيذي في جمعية دار البر، إن قوائم مشاريع «دار البر» في الفترة المذكورة بجمهورية السودان، اشتملت على تشييد 459 مسجداً عبر الامتداد الجغرافي للسودان، بتكلفة إجمالية 39 مليوناً و122 ألفاً و941 درهماً، وإنشاء 5 آلاف و709 مشاريع مياه، لتوفيرها لأغراض الشرب والري والاستخدامات المدنية الأخرى، بتكلفة 13 مليوناً و240 ألفاً و632 درهماً.

وأضاف هشام الهاشمي: إن مشاريع «دار البر» في السودان تضمنت أيضاً دعم الأسر السودانية المنتجة، بمليونين و41 و312 درهماً، وتمويل ودعم مشاريع الوقف الخيري بقيمة إجمالية 9 ملايين و546 ألفاً و719 درهماً، من تبرعات ودعم المحسنين من أهالي الإمارات، كما صرفت الجمعية في المشاريع الخيرية الأخرى، ما قيمته 3 ملايين و985 ألفاً و23 درهماً. ولفت الهاشمي إلى أن مشاريع الجمعية في البلد الشقيق رأت النور على أرض الواقع بفضل الله أولاً ومن ثم تبرعات وعطاء المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء في الإمارات، من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، معرباً عن جزيل الشكر والتقدير للمتبرعين والمساهمين في دعم مشاريع الجمعية التنموية ومبادراتها الإنسانية حول العالم.