اليوم.. انطلاق «التعليم الدولي 2021» و«الوطني للتوظيف»

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم فعاليات النسخة الـ 23 من المعرض الوطني للتوظيف والنسخة السابعة عشرة من معرض «التعليم الدولي 2021، اللذين ينظمهما مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري، وسط مشاركة أكثر من 75 مؤسسة تعليمية وأكاديمية محلية وعالمية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والتي ستعرض العديد من فرص العمل.

ويشكل معرض «التعليم الدولي» الذي يقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، منصة مهمة للجهات المشاركة للتعريف ببرامجهم الأكاديمية والترويج لخدماتهم التعليمية ودوراتهم التدريبية، وسط توقعات بحضور الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، لاختيار أبرز وأحدث برامج التعليم العالي في تخصصات تتراوح بين الطب والهندسة والإدارة وبرامج الدراسات الحديثة، والحصول على المنح الدراسية، والتعرف إلى متطلبات القبول في أهم الجامعات الوطنية والأجنبية.

وستشهد الدورة الـ 17 من معرض التعليم الدولي مشاركة كبرى المؤسسات الأكاديمية والتعليمية من مختلف دول العالم، ومن أبرزها الإمارات وماليزيا والهند والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى إطلاق واحد من أكبر فعاليات التعليم العالي والإرشاد المهني في الهند، والذي تنظمه «شركة كيه 2 ليرنينج ريسورسز إنديا» بمشاركة أكثر من 40 جامعة وكلية هندية، وغيرها من المؤسسات التعليمية والمدارس الداخلية.

في حين سيتيح «المعرض الوطني للتوظيف» في دورته الـ 23، العديد من الفرص الوظيفية في مختلف قطاعات وميادين العمل الحكومي والخاص، والتي ستقدمها الجهات المشاركة ومن ضمنها القوات المسلحة الإماراتية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة الموارد البشرية بالشارقة، والبنك العربي المتحد، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، واتصالات، ومصرف الشارقة الإسلامي، وجمعية الشارقة التعاونية.

حيث يُعتبر المعرض الوطني للتوظيف الذي يقام بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، أحد أهم فعاليات التوظيف السنوية في الدولة التي تحظى باهتمام المؤسسات المختلفة وكذلك الشباب والشابات المواطنين الباحثين عن فرص عمل مناسبة لهم، إذ يوفر مساحة تواصل بين الطلاب الخريجين ومختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب مساهمته في تسهيل توظيف وتدريب وتنمية مهارات الشباب الإماراتي، وتوجيه وإرشاد الخريجين الجُدد حول كيفية اختيار مسار حياتهم المهنية بشكل يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

مواعيد

يفتح معرض «التعليم الدولي 2021»، أبوابه للزوار يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 مساءً ومن 5 مساءً حتى 9 مساءً، ويوم الخميس من 3 مساءً حتى 9 مساءً، بينما يستقبل المعرض الوطني للتوظيف زواره من الساعة 11 صباحاً حتى 6 مساءً يومي الثلاثاء والأربعاء، ويوم الخميس من الساعة 3 مساءً حتى 9 مساءً.