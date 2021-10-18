مسلم بن حم يتكفل بدراسة 50 طالباً

العين (الاتحاد)

تكفل الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، بكامل الرسوم والمصروفات الدراسية لخمسين طالباً بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين.

وقال الشيخ مسلم: يكتسب احتفالنا باليوم الوطني هذا العام أهمية خاصة، ونحن في «عام الخمسين» الذي حققت خلاله دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الإنجازات المهمة، وحولت التحديات إلى فرص واعدة، بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة. وتابع: إن الإمارات حققت العديد من الإنجازات الفريدة منذ تأسيس الاتحاد، بفضل الرؤية الحكيمة للباني المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، والتي أرستها القيادة الرشيدة من خلال حرصها الدائم على رخاء وازدهار الوطن وسعادة جميع المقيمين على أرضه. وقال: «ننتهز هذه المناسبة ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الحبيبة وندعو الله بأن يحفظ قادتنا وأن يسدد خطاهم في تعزيز مسيرة البناء والتنمية الشاملة لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات ويلبي أماني وتطلعات أبناء هذا الوطن المعطاء.

وشكر ذوو الطلاب الشيخ مسلم بن حم على هذه اللفتة الكريمة من جانبه، مشيدين بجهوده في تقديم العون المادي والعيني للمؤسسات والأفراد، وهو ما يعكس قيم التعاون والتكافل والتسامح التي ينعم بها مجتمع الإمارات.