إنجاز المرحلة الأولى من مضمار الدراجات الجبلية في «مشرف الوطنية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت بلدية دبي إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مضمار الدراجات الجبلية في غابات مشرف الوطنية، الذي يبلغ طوله الإجمالي مع اكتمال مرحلتيه 50 كيلو متراً، ليكون بذلك أول مضمار جبلي من نوعه في دبي.ويهدف المشروع لتوفير البيئة المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية الآمنة بيئياً، وتطبيق أحدث اشتراطات السلامة والأمان ذات الصلة، حيث يمتد المضمار على مرحلتين، طول الأولى 20 كيلومتراً (المسار الأخضر والأزرق) والثانية 30 كيلومتراً (المسار الأحمر) بين ما يزيد على 70 ألف شجرة، ليضاف إلى مجموع مسارات الدراجات الهوائية القائمة والمخطط لها مستقبلاً في دبي.

وقال داوود الهاجري، مدير عام البلدية: «صمم المشروع

وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، وبما يتوافق مع طبيعة المنطقة ومتطلبات المستخدمين من الهواة والمحترفين، لتشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الجبلية، والارتقاء بمستوى جودة الحياة وممارسة الرياضة بشكل عام».