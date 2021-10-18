«قضاء أبوظبي» تخصص خدمة الواتس آب للمعاملات المتأخرة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت دائرة القضاء أبوظبي عبر منصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، على «تويتر وإنستغرام»، المتعاملين في حال تأخر إنجاز المعاملة لأكثر من 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، إلى إرسال رقم المعاملة وتفاصيل الطلب على رقم (واتساب) 97126514227 +، الأمر الذي يسمح لهم بالاستفسار عن الطلبات المقدمة والمعاملات المتأخرة.

وأوضحت أن ذلك جاء انطلاقاً من رؤية دائرة القضاء أبوظبي لتحقيق فعالية الخدمات العدلية وخدمات التوثيقات، مما يحقق التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل، وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة، وصولاً إلى أعلى معدلات رضا المتعاملين وسعادتهم من خلال منظومة متكاملة ومتطورة، الأمر الذي يعكس النقلة النوعية لدائرة القضاء، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير المنظومة القضائية، بما يتماشى مع التحول الرقمي لحكومة أبوظبي.