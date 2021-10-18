كليات التقنية و«إنجازات» توقعان اتفاقية لتطوير مشاريع بحثية

أبوظبي (وام)

وقعت كليات التقنية العليا اتفاقية تعاون مع شركة «إنجازات» بهدف تعزيز التعاون في مجال البحوث التطبيقية ورفع الكفاءة المهنية لخريجي الكليات.

وتنص الاتفاقية على الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الطرفين في تطوير مشاريع بحثية تطبيقية مشتركة تخدم قطاعات حيوية وتنفيذ برامج توجيه وتدريب مهني للطلبة.

وقع الاتفاقية البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا وأسامة ذهبية الرئيس التنفيذي لإنجازات، وذلك بمختبر «إن جينيوس»/InGenius/ المتطور التابع للشركة وبحضور مسؤولين من الطرفين.

وبموجب الاتفاقية يعمل الطرفان على تطوير مشاريع بحثية مشتركة باستخدام التقنيات الحديثة بالإضافة إلى تقديم برامج إرشاد وتوجيه مهني لطلبة برنامج الابتكار وريادة الأعمال في الكليات فضلاً عن التشاور بشأن تصميم برامج للتدريب العملي الميداني والتدريب الداخلي للطلبة في برامج علوم الكمبيوتر والمعلومات وبالأخص الطلبة في تخصصات الأمن الإلكتروني/السيبراني/ والشبكات وحلول الأعمال إلى جانب العمل على استكشاف متطلبات التحول الرقمي في الكليات من خلال عقد سلسلة فعاليات/هاكاثونات/ باتباع منهجية «إن جينيوس»/InGenius/ التي طورتها شركة إنجازات، والتي تدمج بين الفكر التصميمي والنماذج المبسطة للشركات الناشئة والمنهجيات المرنة من أجل دعم رواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع رقمية مؤثرة وواسعة النطاق.

وثمن الشامسي التعاون مع شركة إنجازات وأضاف أن الاتفاقية تعزز التعاون بين الطرفين على مستوى الابتكار وريادة الأعمال.