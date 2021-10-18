«أسبـوع الفضـاء» في أجنحة إكسبو

آمنة الكتبي(دبي)

تفاعلت الأجنحة في إكسبو خلال أسبوع الفضاء، في إطار برنامج «الإنسان وكوكب الأرض»، وذلك بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من خلال جلسات حوارية وتفاعلية وتنظيم فعاليات مميزة، كما سينطلق اليوم مؤتمر الاقتصاد الفضائي القمري- أولى الخطوات نحو الجيل الرحال بين الكواكب في الجناح الإيطالي

وتنظم المؤتمر شركة ليوناردو، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الفائقة بالتنسيق التقني العلمي مع إس دي إيه بوكوني، وسيبرز المؤتمر أهمية التعاون بين البلدان والباحثين والشركات في مساهمتهم في المشروع القمري، سواء من خلال سلسلة القيمة الفضائية أو غير الفضائية.

ومن الموضوعات التي سيتناولها المؤتمر، الاستكشاف والتعدين واستعادة التقنيات والحلول المحتملة لموئل حي على القمر. وستناقش الجهات والأفراد المشاركون أوجه التآزر لجعل المعادلة 2 + 2 = 5 تبدو منطقية.

كما سيشارك في المؤتمر: كلارينس ويليام نيلسون، مدير في وكالة «ناسا»، جوزيف أشباتشر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، جورجيو ساكوتشيا، رئيس وكالة الفضاء الإيطالية، أليساندرو بروفومو، الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو، باولو غليسنتي، مكتب المفوض العام لإيطاليا لمعرض إكسبو 2020 دبي.

هذا بالإضافة إلى المهندس حمد المرزوقي مدير مشروع بعثة الإمارات القمرية، والمصمم العالمي الشهير جوليو كابيليني، وباحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا- ميديا لاب، وآي إن إيه إف، وكلية كولورادو للتعدين، ومتخصصين من شركة التعدين العالمية الرائدة ريو تينتو، ورائدي الفضاء لوكا بارميتانو وهزاع المنصوري.

كما سيطلق جناح المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي استراتيجية الفضاء الإسكتلندية يوم غد والتي تنظمها وكالة التطوير الدولي الإسكتلندي المعنية بشؤون التجارة والاستثمار الدولية في إسكتلندا، ويأتي إطلاق الاستراتيجية في إطار «يوم الفضاء الإسكتلندي»، حيث سيتم عرض أحدث وآخر مستجدات قطاع الفضاء في المملكة المتحدة بحضور نخبة من قادة وصناع القرار في قطاع الفضاء من دولة الإمارات والعالم.

وتتضمن فعالية إطلاق استراتيجية الفضاء سلسلة من جلسات الحوار التي تتناول أهمية العمل المشترك والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي والدور الذي تلعبه الاستدامة في الفضاء، إضافة إلى مناقشة الآفاق والتطلعات المتعلقة بقطاع الفضاء في عام 2050 مع مجموعة من الأكاديميين من إسكتلندا ودولة الإمارات.

كما ينظم الجناح الأميركي عدة فعاليات خلال أسبوع الفضاء تشمل مناقشات مع القيادة من الوكالة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء «ناسا»، ومناقشات حول التعاون في مجال الفضاء، والبحوث، والتعليم، ودور المرأة في استكشاف الفضاء، كما سيناقش مدير وكالة «ناسا» بيل نيلسون والمدير المساعد الدكتور توماس زوربوشن التعاون الفضائي الدولي بالتعاون مع الجناحين الإيطالي والهندي.

وسيرسل رائدا الفضاء الأميركيان شين كيمبرو وميجان ماك آرثر رسائل من محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى مشاركة افتراضية من ألكسندر ماكدونالد، كبير الاقتصاديين، مقر وكالة «ناسا»، وإليزابيث لانداو، اختصاصي اتصالات أول في الوكالة، في جناح الولايات المتحدة الأميركية.

وسيناقش مايكل ماير، كبير علماء «ناسا» لاستكشاف المريخ وبرامج إعادة عينات المريخ، برنامج ناسا لاستكشاف الكوكب الأحمر.

وينظم جناح الهند أيضاً في إكسبو 2020 دبي عدة فعاليات بمشاركة شخصيات مرموقة مختلفة في قطاع الفضاء، بما في ذلك منظّمة أبحاث الفضاء الهندية، ودائرة الفضاء، والمركز الوطني الهندي للترويج والترخيص للفضاء (إن سبايس)، حيث ستتم مناقشة عدة موضوعات مهمة خلال جلسة خاصة بعنوان مستقبل المشاركة والتعاون الدولي في قطاع الفضاء، بالإضافة إلى مناقشات حول استكشاف الفضاء، والتعاون الدولي للبحث والتطوير المشترك الذي يؤدي إلى مجالات بحث متعددة في مهمة واحدة بنفس التكلفة.

بناء القدرات

سيتم تنظيم جلسة خاصة بعنوان بناء القدرات وفرص البحث أساسية في معالجة الأسئلة المتعلقة بمجالات التركيز على البحث في قطاع الفضاء، والتحديات في مجال الفضاء وبناء القدرات بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، حيث قامت الهند مؤخراً ببعثات مختلفة مثل تثبيت 104 أقمار اصطناعية في المدار خلال مهمة واحدة، كما نجحت في إنجاز مهمات معقدة مثل «مانجاليان» بجزء بسيط من تكلفة البعثات المماثلة التي تقودها دول أخرى.

ويشارك جناح بولندا أيضاً بمعرض وكالة الفضاء البولندية ويقدم معرضاً مستوحى من أعمال ستانيسلاف ليم - كاتب الخيال العلمي والفيلسوف وعالم المستقبل البولندي الشهير. لاستكشاف منشأة تستخدم ظاهرة الاستقطاب لعرض وتعزيز القضايا المتعلقة بقطاع الفضاء البولندي.