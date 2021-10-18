إسكتلندا تطلق استراتيجيتها الفضائية

دبي (الاتحاد)

كشف جناح المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي أنه سيتم إطلاق استراتيجية الفضاء الإسكتلندية خلال فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، غداً في جناح المملكة المتحدة في المعرض، والتي تنظمها وكالة التطوير الدولي الإسكتلندي المعنية بشؤون التجارة والاستثمار الدولية في إسكتلندا.

ويأتي إطلاق الاستراتيجية في إطار «يوم الفضاء الإسكتلندي»، حيث سيتم عرض أحدث وآخر مستجدات قطاع الفضاء في المملكة المتحدة بحضور نخبة من قادة وصناع القرار في قطاع الفضاء من دولة الإمارات والعالم.

وسيفتتح الفعالية إيفان ماكي، وزير الأعمال والتجارة والسياحة والشركات في إسكتلندا، الذي سيلقي الكلمة الافتتاحية داخل جناح المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي.

وستستمر الفعالية على مدار اليوم، لتسلط الضوء على قطاع الفضاء المزدهر في إسكتلندا، إلى جانب آخر الأبحاث والابتكارات الرائدة في المملكة، حيث يعد قطاع الفضاء في إسكتلندا الأسرع نمواً في المملكة المتحدة، حيث إن مدينة «غلاسكو» وهي من أكبر مدن البلاد، تصنع وتطور العدد الأكبر من الأقمار الصناعية مقارنة بأي مكان آخر في أوروبا.

استراتيجية

تتضمن فعالية إطلاق استراتيجية الفضاء سلسلة من جلسات الحوار التي تتناول أهمية العمل المشترك والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي والدور الذي تلعبه الاستدامة في الفضاء، إضافة إلى مناقشة الآفاق والتطلعات المتعلقة بقطاع الفضاء في عام 2050 مع مجموعة من الأكاديميين من إسكتلندا ودولة الإمارات.

كما ستشهد الفعالية أيضاً «اقتراحات الترتان الفضائية» التي ستعرض فيها شركات الفضاء مقترحات للأعمال وتقدم مجموعة من الأفكار إلى الجمهور الدولي من أصحاب المصلحة والمستثمرين في مجال الفضاء.