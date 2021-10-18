طيران الإمارات تكافئ الشركات الصغيرة والمتوسطة

دبي (الاتحاد)

تعمل طيران الإمارات، الشريك الأول والناقل الرسمي لإكسبو 2020 دبي، على تعزيز المزايا التي يمكن أن تجنيها الشركات الصغيرة والمتوسطة من زيارة أكبر حدث يقام في دبي. وستحصد هذه الشركات، التي تخطط لزيارة دبي خلال معرض إكسبو 2020، مزيداً من المكافآت طوال الحدث الضخم الذي يستمر ستة أشهر، مع إطلاق أحدث حوافز برنامج «بيزنس ريواردز طيران الإمارات» لمكافأة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتقدم طيران الإمارات بموجب العرض، المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، نقاط بيزنس ريواردز إضافية للشركات أعضاء برنامج الولاء، على الرحلات إلى دبي طوال مدة المعرض. وسوف يكسب أعضاء البرنامج نقاطاً إضافية بنسبة 25% على الرحلات التي تُحجز حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) للسفر إلى دبي لغاية 31 مارس (آذار) 2022. وسوف يتيح العرض للشركات كسب 1.25 نقطة مقابل كل دولار أميركي يتم إنفاقه على رحلات طيران الإمارات إلى دبي، المدينة المضيفة لمعرض إكسبو.

ويمكن استبدال نقاط مكافآت بيزنس ريواردز طيران الإمارات لحجز الرحلات الجوية والترقيات للأفراد المؤهلين من الشركة العضو في البرنامج، بمن فيهم المالكون والموظفون، بالإضافة إلى الضيوف. (تطبق الشروط والأحكام).

ويزيد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة حالياً في برنامج بيزنس ريواردز طيران الإمارات على 20 ألفاً، وهناك فرص جيدة أمام قاعدة العضوية، التي تضم شركات تعمل في الخدمات المهنية والاستشارية ومقدمي التكنولوجيا والأنشطة التجارية، وكذلك الشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية وغيرها.

ويتيح إكسبو 2020 دبي لرواد الأعمال من جميع أنحاء العالم إمكانية الاستفادة من الفرص التي يوفرها المعرض العالمي الأكبر والأكثر تنوعاً على الإطلاق، مع مجموعة غنية من الأحداث المناسبة لبناء وتنمية شبكات أعمالهم، وتوسيع نطاق وصولهم إلى أسواق جديدة.