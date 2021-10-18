خليفة المرر يزور الأجنحة العربية في «إكسبو»

دبي (وام)

قام معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، بزيارة لإكسبو 2020 دبي، اطلع خلالها على أجنحة الدول العربية المشاركة، والتقى معالي الدكتور فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق. وشارك معالي المرر، معالي الوزير الضيف مراسم افتتاح جناح بلاده في إكسبو 2020 دبي، مرحباً بمشاركة العراق الشقيق في هذه الفعالية الدولية، وثمّن العلاقات الثنائية الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية العراق. وتفقد معالي المرر، في إطار جولته التي شملت منطقة الاستدامة، منطقة التنقل، منطقة الفرص، المناطق الثلاث التي يتكون منها إكسبو 2020 دبي، جناح دولة الإمارات، وجناح مجلس التعاون الخليجي، وأجنحة عدد من الدول الخليجية والعربية المشاركة. وقال معاليه «إن إكسبو 2020 دبي رسالة سلام من دولة الإمارات إلى العالم». وأوضح أن «دولة الإمارات تقدم من خلال هذا التجمع الدولي رسالة محفزة لتوحيد شعوب العالم تحت سقف التسامح والتعايش والسلام، وفرصة تجسد الأخوة الإنسانية في أبهى صورة، وبصورة عملية». وأضاف معالي المرر أن «إكسبو 2020 دبي» يحمل في طياته حزمة من القيم السامية، إذ يعتبر بحق منبراً يعكس رؤية دولة الإمارات مركزاً للابتكار وصنع المستقبل عبر تواصل العقول والخبرات. وقال: «أنا على يقين بأن التجارب التي سيعيشها زوار إكسبو 2020 دبي على مدى ستة أشهر ستكون مصدر إلهام للجميع للإبداع والابتكار، وستكون بوابة لتعزيز الثقافة والإبداع الخلاق، عبر إتاحة فرصة ثمينة للتعرف على ثقافات مختلفة». وتطرّق معاليه إلى المزايا الاقتصادية والتنموية الكبيرة التي سيوفرها هذا الملتقى للمنطقة والعالم، إلى جانب تعزيز مكانة دولة الإمارات اقتصادياً، وموقعها على خريطة السياحة العالمية.