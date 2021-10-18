الحمادي: «إكسبو» تنوع ثقافي لـ 192 دولة

دبي (الاتحاد)

افتتح معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أمس، المؤتمر الدولي الأول للمركز العالمي للموهوبين الذي تستضيفه مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز حتى يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

وشهد الحفل الافتتاحي للمؤتمر، تدشين المركز العالمي للموهوبين الذي يعتبر أول منصة عالمية لرعاية الموهوبين في العالم، وإطلاق جائزتين دوليتين، الأولى هي الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين، والثانية هي الجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين، واللتان تهدفان إلى تشجيع الأبحاث والمبادرات الموجهة لقطاع الموهبة، والجهود المدرسية التي تساعد في دعم الطلبة الموهوبين حول العالم.

وقال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي: «إنه ليوم مميز أن نلتقي في هذا المؤتمر الدولي ضمن هذا الحدث العالمي (إكسبو 2020 دبي)، لنستعرض ونناقش أهم الأطروحات المتعلقة بالموهوبين في هذا المؤتمر الذي يتم تنظيمه برعاية كريمة من مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، فمرحباً بكم بين حضارات العالم وفي ربوع التنوع الثقافي والفكري لـ 192 دولة حاضرة».

وأضاف معاليه: «وجودنا اليوم في هذا الركن من معرض (إكسبو دبي 2020) يشكل فرصةً غير عادية لاستشراف آفاق مستقبل الموهوبين في عالمنا وصناعة فرصةٍ لتكوين استيعابٍ وفهمٍ عميقين من واقع مسؤوليتنا تجاه تعليم الموهوبين بشكل خاص ومستقبل الموهبة بوجه عام. وهنا نستذكر الراحل الكبير الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، الذي رحل في مارس الماضي بعد حياةٍ حافلةٍ بالعمل والعطاء والمبادرات الإنسانية والتعليمية. فقد كان مهتماً وداعماً للمنظمات والمؤسسات التعليمية ومسانداً للتعليم بكل مكوناته ومؤسساته، ولم يتوان عن مد يد العون والتمكين له أينما كان».

وقال معاليه: «كما تعلمون أن الأنظمة التعليمية على مستوى كل دول العالم مرت في مرحلة من الاضطراب والقلق بسبب تداعيات أزمة كورونا، ومن الجيد أن هذا التحدي الكبير عزّز من تعاون البشرية لمواجهته وتجاوزه، وقد شاهدنا معاً كيف أثّر ذلك في تسارع خُطى التعافي وتحقيق مكاسب جديدة في الشأن التعليمي بفضل الحلول الذكية المبتكرة، وأصبح لدينا مرونة وخبرة أكبر في بناء أنظمة هجينة بين التقليد والحداثة تقدم فرصاً تعليميةً أكثر وتستوعب عدداً أكبر من المتعلمين بجهودٍ وموارد أقل».

وقال معاليه: «يجدر بنا أن نفخر بأن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كانت من الدول السباقة في تمكين المؤسسات التعليمية وتوفير الحلول المناسبة لاستمرار الطلبة في التعلم وإيلائها الاهتمام البالغ في العقول المبدعة والمواهب واستثمارهم في مسيرة التنمية المستدامة».

وأضاف: «إن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز تعمل بمثابرة مع شركائها في جامعة (رزينبيرغ) الألمانية لبناء منصة عالمية للموهوبين تجمع النخب من العلماء والطلبة والخبراء والباحثين وتقدم المنهجيات والأدوات والمستجدات العلمية».

ومن جانبه، قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «نحن فخورون جداً بتقديم النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للمركز العالمي للموهوبين، حيث نشجع التواصل وتبادل الأفكار والخبرات بين قادة الفكر من مختلف المجالات».

عروض تقديمية وورش عمل

يحضر المؤتمر باحثون عالميون مرموقون وتربويون وعلماء نفس وأولياء أمور ومهتمون بمجال تعليم الموهوبين وتطوير المواهب من جميع أنحاء العالم. ومن المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر الدكتور «شين فيليبس» الذي سيلقي الضوء على كيفية إدارة المدارس لبيئة التعلم المعقدة من أجل تحقيق نتائج تعليمية أفضل، والدكتور «دوارتيه أراوجو» الذي سيشارك عن منظور الديناميكيات البيئية لتعلم المهارات، والدكتور «فلاد جلافينو» الذي سيركز على التقاطعات بين الموهبة والإبداع من منظور اجتماعي ثقافي، والدكتور «ألبرت زيجلر» والمؤلفون المشاركون معه الذين سيقدمون الإطار المفاهيمي للمركز العالمي للموهوبين. والدكتورة «هايدرن ستوجر» التي ستركز على التعلم الذاتي التنظيم مع المتعلمين الموهوبين، والدكتور سعود بن سعيد بن عبدالعزيز المثامي الذي سيسلط الضوء على كيفية تشجيع الأفراد الموهوبين على تنمية مواهبهم في العصر الرقمي. ويتم خلال المؤتمر تبادل الأفكار والمعرفة من خلال المناقشات والحوارات، وكذلك من خلال ورش العمل المختلفة المتعلقة بأحدث الموضوعات في مجال تطوير المواهب وصقلها. وبعض الموضوعات التي تتم مناقشتها خلال العروض التقديمية وورش العمل هي: تنفيذ التوجيه الفعال لتنمية المواهب، المتعثرون، موارد التعلّم والتعليم، الديناميكيات البيئية وتطوير المهارات، التعلم المنظم ذاتياً، الإبداع، التعجيل بالإنجاز، التوعية، الذكاء، والاستشارات، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

والمؤتمر مفتوح للمشاركة ويمكن للأفراد المهتمين في مجال تعليم الموهوبين وتطوير المواهب التسجيل عبر هذا الرابط: https://www.wgc.ae/conference

تطوير

يقام المؤتمر تحت شعار «تطوير المواهب لعصر جديد - اكتشاف الإمكانيات والتغيير للأفضل»، ويهدف المؤتمر الذي تتم استضافته في معرض «إكسبو» وعلى منصة افتراضية أيضاً، إلى تسهيل تبادل المعلومات حول الموهوبين وتطوير المواهب والإبداع. ويشهد الحدث الذي يستمر حتى يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري عرض العلماء لنتائج بحثية رائدة من مجالات تعليم الموهوبين وتطوير المواهب، بينما يشارك الموهوبون الممارسون أفضل أمثلة عن تجاربهم المتميزة. وبالإضافة إلى ذلك، يأتي الحدث بمثابة منصة ممتازة للتواصل المحلي والإقليمي والدولي لمشاركة المعرفة والأفكار بين الباحثين والممارسين الرائدين في جميع أنحاء العالم.