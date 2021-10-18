مبادلة للرعاية الصحية وجي 42 توقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي (وام)

أعلنت جي 42 للرعاية الصحية -شركة تكنولوجيا الرعاية الصحية الرائدة في أبوظبي- ومبادلة للرعاية الصحية - شبكة الرعاية الصحية المتكاملة القائمة على إرساء أعلى المعايير الدولية للرعاية في دولة الإمارات والمنطقة، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز سبل تقديم الرعاية الصحية في الدولة.

وتؤكد الشراكة بين مبادلة للرعاية الصحية وجي 42 للرعاية الصحية التزام الطرفين برؤية دولة الإمارات فيما يخص الرعاية الصحية بما تنطوي عليه من تبادل للخبرات وتبنّي أفضل الممارسات والتي تقوم بدور مهم في تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في البلاد. وتدعم الشراكة المساعي المتواصلة للارتقاء بمستويات الرعاية الصحية عالمياً، وتمكّن الجانبين من التعاون في مختلف البرامج السريرية والتشخيصية والمشاريع العلمية ومختلف المبادرات المتصلة بالعلوم البيولوجية «الأوميكس»، التي سيكون لها أثر دائم على صحة السكان.

وقال حسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: «إن التعاون مع جي 42 للرعاية الصحية يساعدنا في الكشف عن الروابط الوراثية للأمراض المزمنة، كما ستمكننا هذه الشراكة من تزويد مراجعينا بمعلومات تخصصية دقيقة حول مجالات محددة في علم الجينوم من أجل تقييم مخاطر إصابتهم بأمراض معينة أو تشخيص الحالات الوراثية، ونحن على ثقة بأن تبادل المصادر وأفضل الممارسات سيدعم ترسيخ نظام رعاية صحية مترابط في دولة الإمارات».