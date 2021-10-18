«مرافق الوطني» تناقش البنية التحتية وهندسة الطرق

دبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي أمس، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة بإنشاء وهندسة الطرق.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: صابرين حسن اليماحي «مقررة اللجنة لهذا الاجتماع»، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وذكر الشامسي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة، من حيث صيانة الطرق وأهمية فحصها سنوياً وتحديد ما تحتاج إليه من صيانة، فضلاً عن استدامة الطرق وكيفية تصميمها.

وتابع أن: اللجنة استمعت إلى ملاحظات ومقترحات الجهات المعنية بشأن إنشاء وهندسة الطرق، وما يواجههم من تحديات في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه تم التعرف على ماهية التنسيق والتعاون بين وزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية بالطرق والبنى التحتية الاتحادية في شأن تطوير البنية التحتية وصيانتها والحد من الإشكاليات التي تواجه بعض الطرق الاتحادية ومنها تكلفة الصيانة، وتوصيل الكهرباء، والازدحام والحوادث المرورية، وتجمع الكثبان الرملية على بعض الطرق المكشوفة بين إمارات الدولة، ومدى تفعيل خطط الطوارئ الاستباقية لمواجهة تقلبات الطقس والأحوال الجوية السيئة التي تعتري الطرق والبنى التحتية الاتحادية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومدى تفعيل القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986م بشأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة بالدولة، ومدى مواكبة الطرق الاتحادية للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في السنوات القادمة، ومعيار جودتها في تقارير التنافسية العالمية.