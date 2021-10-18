مؤتمر «الجيوفيزياء الهندسية» ينطلق 25 أكتوبر بالعين

العين (الاتحاد)

تنطلق أعمال المؤتمر العالمي السادس للجيوفيزياء الهندسية الذي تُنظّمه جامعة الإمارات العربية المتحدة 25 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع بلدية العين، تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وتستمر أعمال المؤتمر الذي يعقد افتراضياً لمدة 4 أيام.

وقال الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر: يُقام المؤتمر لهذا العام تحت شعار «من أجل معايير قياسية لخدمة المجتمع الدولي»، بمُشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمُختصّين من مُختلف دول العالم. حيث يُشارك في المؤتمر 10 متحدثين رئيسيين، و9 متحدثين في جلسات الحوار الخاصّة، يستعرضون 92 بحثاً ويناقشون 111 ورقة علمية مُقدّمة من 29 دولة، إضافة إلى مُشاركة جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين الأميركية كشريك علمي لمُناقشة آخر التحديات في هذا المجال، وسيشهد حفل جائزة الابتكار في الجيوفيزياء وجائزة أفضل بحث طلابي تماشياً مع سياسة حكومة الإمارات في تشجيع الابتكار والإبداع في كافة المجالات. كما ستقوم الجامعة بطرح مبادرة رائدة من خلال فكرة تنظيم معايير قياسية عالمية لاستخدامات وتطبيقات الطرق الجيوفيزيائية، وهذه المبادرة تُعتبر فريدة من نوعها، كونها تُطرح وتُناقَش لأول مرة في مؤتمر على المستوى العالمي.