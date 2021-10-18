بلدية أبوظبي توعي بمخالفات البناء

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل حملة ميدانية في الشهامة، استهدفت متابعة مخالفات البناء في المواقع الإنشائية، وذلك بهدف تكريس أفضل الممارسات، والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على المظهر العام، وفي الوقت ذاته حماية صحة وسلامة العاملين في هذه المواقع، والسكان المحيطين بالمواقع الإنشائية.

وقد ركزت الحملة أعمالها وجولاتها الميدانية على شركات البناء والمقاولات في المناطق التابعة للنطاق الجغرافي لمركز بلدية الشهامة، وحرصت على تعريفها وتوعيتها بقوانين البناء للتقليل من المخالفات والتجاوزات التي تقع في مواقع الإنشاء، كما قامت فرق التفتيش بحصر المخالفات المرتكبة في المواقع الإنشائية وتصنيفها، وتوعية المسؤولين عن هذه المواقع بشأن السبل الكفيلة بتقليل نسب المخالفات وأنواعها.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي جميع العاملين في المواقع الإنشائية إلى أهمية الالتزام بالقوانين الخاصة بمتطلبات البناء والإنشاءات، وحماية البيئة، وراحة السكان، وتوفير بيئة عمل آمنة، والتقيد التام بالتراخيص الخاصة بالبناء وعدم تجاوز هذه القوانين والمخططات المعتمدة مسبقاً، مؤكدة ثقتها بالدور الإيجابي الذي تلعبه شركات المقاولات في دعم توجهات البلدية وإجراءاتها بشأن الامتثال لقوانين البناء المعمول بها في أبوظبي.