راشد النعيمي يدشن «المركبة ذاتية القيادة في عجمان»

عجمان (وام)

دشن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مشروع المركبة ذاتية القيادة المزودة بتقنية الجيل الخامس «5G» والذكاء الاصطناعي لإبراز المعالم الجميلة في الإمارة، ودفع عجلة تطوير البنية التحتية والتطور الحضري والازدهار، وذلك تزامناً مع إطلاق دولة الإمارات لمشاريع الخمسين عاماً قادمة. وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن إمارة عجمان أصبحت اليوم إحدى أهم المدن الحديثة التي تعنى بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسخير العلم الحديث في مجالات وقطاعات العمل والحياة كافة. وقال: «نطلق اليوم مع شركائنا في اتصالات المركبة ذاتية القيادة التي تتميز بوجود العديد من التقنيات، وتسهل على مستخدميها، وتضمن لهم وسيلة نقل مريحة وآمنة».

وأكد عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة، أن القيادة الرشيدة تدعم المشاريع النوعية كافة التي تلقي بظلالها الإيجابية على نواحي الحياة كافة، وتدعم الكفاءات المؤهلة لتنفيذ المشاريع الحيوية التي يلمس أثرها كل فرد في المجتمع. وقال عبدالعزيز حمد تريم، مدير عام «اتصالات» في الإمارات الشمالية، ومستشار الرئيس التنفيذي، إن التعاون المشترك مع مركز عجمان X التابع لدائرة البلدية والتخطيط لإتمام مشروع حيوي ومميز هو الأول في تطبيقه على مستوى الشرق الأوسط، لنكون جزءاً من رحلة التحول الرقمي، ولتطبيق أحدث التقنيات وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف الرقمية التي تساهم في نمو الإمارة واقتصادها الرقمي. وأوضح أن المركبة ذاتية القيادة مزودة بتقنية الجيل الخامس «5G»، وتتسم بالأمان التام والسلامة المتناهية بداخلها، وتتمتع بخاصية التعرف على الوجوه والذكاء الاصطناعي، وتوافر إنترنت عالي السرعة لركاب المركبة، وذلك تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية التي تسعى إلى جعل الإمارات من بين أفضل الدول في العالم في مجال النقل المستدام الذي تدعمه شبكة الجيل الخامس والتقنيات المتقدمة.

وسيلة نقل ذكية

قالت الشيخة نورة النعيمي، مدير مركز عجمان x ومدير مشروع المركبة ذاتية القيادة من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إن المركبة نتاج عمل دؤوب ومستمر على مدار الـ 3 أشهر الماضية لتوفير وسيلة نقل ذكية ومطوره بكافة علوم التكنولوجيا المتقدمة والمستقبل تتناسب مع مختلف شرائح الركاب ومجهزة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، حيث تتميز بالمرونة والطاقة الاستيعابية الكبيرة والتي تصل إلى 15 شخصاً. وأشارت مدير مركز عجمان x إلى أن انتشار المركبات ذاتية القيادة سيشكل نقلة نوعية في مجال أنظمة التنقل، ويوفر حلولاً مبتكرة للتنقل وتقليل الازدحام وتطوير البنية التحتية في المدينة. وقالت إن المركبة مزودة بأحدث التقنيات المتخصصة وتشتمل على كاميرات وأجهزة استشعار لقراءة حالة الطريق والتحكم بالمركبة وتجنب الاصطدام بأي جسم حفاظاً على سلامة الركاب. حضر فعاليات التدشين عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخة نورة حميد النعيمي مدير مركز عجمان x، ووفد من شركة اتصالات برئاسة عبدالعزيز تريم مدير عام «اتصالات» الإمارات الشمالية، وخليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة للمجموعة وكبار المسؤولين باتصالات والدائرة.