«شاحن أخضـر» للسيارات الكهربائية

دبي (وام)

تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» تطوير مبادرة «الشاحن الأخضر» التي أطلقتها لتوفير محطات شحن المركبات الكهربائية في مختلف أرجاء دبي من خلال اعتماد تقنيات مبتكرة تسهم في إنجاح هذه المبادرة، وتجعل تجربة المتعاملين سلسة وسريعة في أكثر من 300 محطة من محطات «الشاحن الأخضر» تتضمن أكثر من 530 نقطة شحن منتشرة في جميع أرجاء الإمارة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وضمن جهودنا لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر.. نواصل تطوير مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتشجيع أفراد المجتمع على اقتناء للمركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، تحقيقاً لمبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030 التي تهدف إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وأشار إلى أن حزمة المحفزات التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وتشارك فيها هيئة كهرباء ومياه دبي مع عدد من الجهات الحكومية، أسهمت في تشجيع التنقل الأخضر في دبي، حيث وصل عدد المركبات الكهربائية إلى 3.100 مركبة، وعدد المركبات الهجينة 9.300 مركبة حتى نهاية مايو 2021.

ويمكن الآن لجميع مستخدمي السيارات الكهربائية، سواء ممن لديهم بطاقات «الشاحن الأخضر» أم لا شحن سياراتهم في محطات الشاحن الأخضر التابعة للهيئة، حيث تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها لجميع مستخدمي المركبات الكهربائية في دبي، بما في ذلك الزوار المحليون والدوليون من خلال السماح لهم بشحن سيارتهم باستخدام ميزة «خاصية الزائر» دون الحاجة لإنشاء حساب لدى الهيئة.

كما يمكن للمستخدم اختيار إحدى الباقات المتاحة لشحن المركبة وسداد الرسوم المستحقة من خلال قنوات دفع مختلفة وبدء عملية الشحن عن طريق تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي الذكي أو عبر مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code المثبت على محطات الشاحن الأخضر واتباع الإرشادات عبر أجهزتهم الذكية.

أما بالنسبة لمتعاملي الهيئة المسجلين في خدمات «الشاحن الأخضر»، فيمكنهم الاستفادة من الخدمة باستخدام بطاقة «الشاحن الأخضر» أو عبر مسح رمز الاستجابة السريعة على محطات الشاحن الأخضر باستخدام أجهزتهم الذكية. ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن الأخضر في دبي باستخدام موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى منصات الخرائط الرقمية، مثل خرائط جوجل وخرائط آبل وفورسكوير وفاكتشوال وتقنية وات ثري ووردس ومنصة «كريم» ومنصتي الخرائط والملاحة الرقمية ومنصات ومحطات الشحن المخصصة، وتوفر هيئة كهرباء ومياه دبي خدمات الشاحن الأخضر لمالكي المركبات الكهربائية خلال ساعة واحدة من تسجيل مركباتهم لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي حيث يتم إعلام المتعاملين إلكترونياً بتفاصيل الحساب ثم تصلهم بطاقة «الشاحن الأخضر» خلال ثلاثة أيام عمل.

كما يمكن للمتعاملين التسجيل في حساب الشاحن الأخضر عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لهيئة كهرباء ومياه دبي. وفي إطار جهودها لإثراء تجربة المتعاملين، وتوفير جهدهم ووقتهم.

براءة اختراع

سجّلت الهيئة براءة اختراع جديدة عن نظام مبتكر طوره الباحثون في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة متخصص في محطات الشحن الذكية للمركبات الكهربائية.

ويتيح النظام شحن جميع أنواع المركبات الكهربائية باستخدام كابل وقابس واحد سواءً للمركبات التي يتم شحنها عن طريق التيار المتردد أو التيار المباشر. ويسهم النظام الجديد في جعل تصميم محطات الشحن صديقاً للمستخدم قدر الإمكان حيث تعمل محطة الشحن على تكييف الكابل وعملية الشحن تلقائياً مع متطلبات المركبة لتجري عملية شحن جميع المركبات الكهربائية عبر نظام واحد. وتسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في دعم التنقل الأخضر في الإمارة عن طريق توفير حوافز وتسهيلات لتعزيز اقتناء المركبات الكهربائية وزيادة الوعي حول أهمية التنقل الأخضر.

وتتيح الهيئة الشحن المجاني للمركبات الكهربائية غير التجارية المسجلة في خدمة «الشاحن الأخضر» حتى 31 ديسمبر 2021 على أن يكون ذلك متاحاً حصرياً في محطات الشحن العامة التابعة للهيئة وليس في محطات الشحن المنزلية. أما بالنسبة لمالكي المركبات التجارية فيتعين عليهم دفع رسوم بمقدار 29 فلساً لكل كيلووات ساعة.. كما تقدم هيئة الطرق والمواصلات بدبي عدداً من الحوافز تشمل تخصيص مواقف من دون رسوم مخصصة للمركبات الكهربائية وتخفيض رسوم الهيئة عند تسجيل المركبات الكهربائية والإعفاء من رسم ملصق سالك.