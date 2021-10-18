دبي تحقق 98% من مستهدفات استراتيجيتها للمعاملات اللاورقية

دبي (وام)

أعلنت «دبي الرقمية» أن «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» حققت ما نسبته 98.86% من مستهدفاتها في مجال رقمنة المعاملات الرئيسة على المستويين الداخلي والخارجي، وذلك بالنسبة لـ43 جهة حكومية مشاركة في الاستراتيجية ضمن إمارة دبي، علماً بأن هذه الجهات تقدم ما يزيد على 1800 خدمة رقمية فيما تزيد عملياتها الرئيسة على 10 آلاف و500 عملية.

يأتي هذا الإنجاز ترجمة للأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في جعلها عاصمة رقمية رائدة على مستوى العالم وسعياً لتعزيز الكفاءة الحكومية.

وحقق التكامل في العمل الحكومي نقلة نوعية مع نجاح الجهات في أتمتة العمليات الرئيسية والخدمات الموجهة للجمهور والاستغناء عن أكثر من 331 مليون ورقة كانت تستخدم في إنجاز المعاملات، وكذلك توفير أكثر من 1.3 مليار درهم، بالإضافة إلى أكثر من 14 مليون ساعة على المستوى الحكومي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته دبي الرقمية ضمن منصتها في معرض «جيتكس جلوبال 2021» والذي احتفت خلاله بالجهات الحكومية التي طبقت «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» بنسبة 100 في المائة، وقد تم منحها «ختم 100 في المائة لا ورقية»، بحضور كل من معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وحمد المنصوري المدير العام لهيئة دبي الرقمية، ووسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، إلى جانب مديري العموم وممثلي الجهات الحكومية ووسائل الإعلام. وكرمت «دبي الرقمية»، بالإضافة إلى الجهات الأربع الأولى «هيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، ومركز دبي للإحصاء، ومجلس دبي الرياضي» التي حازت الختم 100 في المائة لا ورقية مارس الماضي، نحو 19 جهة حكومية جديدة.

وقال حمد المنصوري، إن دبي تخطو اليوم خطوة جديدة ومهمة في مسيرتها نحو رقمنة الحياة بكافة عناصرها، مدعومة برؤية ثاقبة لقيادتها الرشيدة التي وضعت أمامها هدفاً واضحاً وهو تحويل دبي إلى حكومة رقمية بالكامل بحلول ديسمبر 2021.

وأكد وسام لوتاه أن خريطة طريق «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، أسفرت عن عدة مخرجات رئيسية، تمثلت في إعادة هندسة العمليات وتفعيل الاستخدام الأوسع للهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، مع خلقها لترابط متكامل للأنظمة وتبني نظم التخطيط للموارد الحكومية.