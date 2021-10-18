انخفاض في درجات الحرارة

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة، يصبح رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وستكون شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرباً نهاراً يصبح متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:41 والثاني عند الساعة 00:39 والجزر الأول عند الساعة 18:37 والثاني عند الساعة 06:39.

ونوه بأن بحر عمان سيكون خفيـف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:44 والثاني عند الساعة 21:33 والجزر الأول عند الساعة 15:16 والثاني عند الساعة 03:23.