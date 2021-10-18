افتتاح مركز لفحص المركبات الثقيلة بالظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مواصلات الإمارات مركزاً جديداً للفحص الفني للمركبات الثقيلة في مدينة غياثي بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، ضمن جهودهما للتسهيل على المتعاملين وتقديم خدمات ريادية بالقرب من التجمعات السكنية، وفي إطار خطة التوسع بإقامة مراكز الفحص الفنية على مستوى الإمارة.

وأوضح العقيد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية أن المركز الجديد يقدم كافة الخدمات اللازمة لفحص المركبات الثقيلة بصورة توزع الجهد وتخفف من حركة المركبات الثقيلة على الطرق، بما يعزز السلامة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتحقيق تطلعات المؤسسات والأفراد في مجال خدمات الفحص الفني.

وأثنى المهندس فاضل عطا الله مدير قطاع الخدمات الفنية للأفراد بمؤسسة مواصلات الإمارات على التعاون المثمر مع شرطة أبوظبي، لافتاً إلى أن المركز الجديد يعد ثالث مركز فحص فني يجرى افتتاحه في إمارة أبوظبي خلال أقل من شهر، الأمر الذي يجعل من هذه الشراكة نموذجاً بارزاً من نماذج التعاون الناجح بين الأجهزة الحكومية في الدولة، كما يترجم حرص الجهتين على توفير أفضل وأيسر الخدمات لجمهور المتعاملين من ملاك المركبات الثقيلة، لاسيما أن الخدمات التي توفرها هذه المحطات تتوافق مع أرقى المعايير والممارسات محلياً وعالمياً، وتضع أحدث التقنيات في خدمة المتعاملين لاسيما إتاحة إمكانية الحجز المسبق للشركات والأفراد في نظام خدمة العملاء على موقع مواصلات الإمارات الإلكتروني، مع توفير خيارات الدفع بالبطاقة الائتمانية.

وأضاف أن مركز فحص غياثي يخدم المدينة وما يجاورها في منطقة الظفرة بقدرة استيعابية تقدر بين 70 و120 مركبة ثقيلة في اليوم، وهو مجهز بمسارين أحدهما للفحص النظري، والآخر للفحص بالأجهزة، مبيناً أن المركز الجديد تتوافر به مواقف مريحة للمتعاملين، ومكاتب لموظفي إسعاد المتعاملين والعاملين.