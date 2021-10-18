«ربدان» تنظم دورة خاصة لأصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية ربدان بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومؤسّسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن تنظيمها مساهمة مجتمعية، من خلال تقديم دورة تدريبية لأصحاب الهمم من فئة المكفوفين، بالتزامن مع اليوم العالمي للمكفوفين «العصا البيضاء». وقال العميد عبدالله محمد الزعابي - مدير إدارة المعاهد الشرطية والأمنية في أكاديمية سيف بن زايد: «انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تعزيز العلاقات الثنائية مع القطاع الحكومي، ومد جسور التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين يأتي تنظيم هذه الدورة لأصحاب الهمم، ليؤكد أهمية مساهمتهم ومشاركتهم الفعالة في المحافظة على أمن وسلامة مدينة أبوظبي». ومن جانبه، رحّب جيمس مورس - رئيس أكاديمية ربدان بالحضور، وقال: «تأتي هذه المبادرة ضمن إطار جهود أكاديمية ربدان لدعم الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم (2020 - 2024)، بهدف جعل إمارة أبوظبي مدينة مهيأة وقادرة على دمج وتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات وخصوصاً المنظومة الشرطية».