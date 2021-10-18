الإمارات تحتفل بالمولد النبوي الشريف

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم الإسلامي اليوم، بالمولد النبوي الشريف، وتحيي الذكرى العطرة لميلاد رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، ذلك الحدث الفارق الذي يؤرخ لميلاد أمة كاملة، هي أمة الإسلام، التي فضلها الله تعالى على كلّ الأمم.

وفي هذه المناسبة تتجلى القيم الإسلامية الرفيعة، ويستذكر المسلمون في شتى بقاع الأرض قصص السيرة النبوية المطهرة، ويستخلصون منها دروساً، يقيمون بهديها دينهم، ويسيرون بنورها في دنياهم، ومن وحي تعاليمها السمحة ينشرون في الأرض أروع معاني الإخاء والتعايش والسلام.

المالد

مارس الإماراتيون ألواناً مختلفة من الإنشاد الديني المعروف باسم «المالد»، وهو فن تقليدي يجسد التراث الثقافي لدولة الإمارات وقيمها الأصيلة، وترتبط هذه الممارسة بالمناسبات الدينية والاجتماعية التي تعزز النسيج الاجتماعي. ويقام «المالد» كاحتفال ديني تراثي في ذكرى المولد النبوي، بهدف التعريف بشخصية نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وترسيخ القيم النبيلة في النفوس وفي مقدمتها التراحم والتآزر والتآخي. وتعود جذور «المالد» إلى طقوس الإنشاد الصوفي التي عرفها العرب والمسلمون منذ القرن التاسع الميلادي.

إنشاد جماعي

يُؤدى «المالد» في الإمارات بطريقتين، الأولى هي قراءة النصوص النثرية، كمولد «البرزنجي»، والثانية تكون عبر الإنشاد الجماعي للقصائد وقد تستخدم فيه «السماعات» جمع «سِماع» وهو الدف، ويكون إنشاده بجلوس المنشدين في صفين متقابلين، في أحد الصفين يجلس «النظيم» وهو قائد المجموعة ويجلس معه المنشدون الذين يحملون «السماعات»، وهم الذين ينشدون أبيات القصيدة الرئيسة، وفي مقابلهم يجلس صف «الرديدة» وهم الذين ينشدون «الردة» أو «الدور» الذي يتكرر بعد كل بيت من القصيدة، ويكون البدء بقراءة الردة عادة.

عقد الجوهر

يأتي مولد «عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر»، الشهير بـ«مولد البرزنجي»، لمفتي الشافعية بالمدينة المنورة زين العابدين جعفر بن حسن البرزنجي، في مقدمة النصوص النثرية التي تقرأ خلال الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تتناول قصة ولادة النبي الكريم ومجمل سيرته، وتمدحه وتذكر شمائله الشريفة، وهو من الموالد التي تقرأ في مختلف دول العالم الإسلامي.

قصيدة «البردة»

تتصدر قصيدة «البردة» للإمام البوصيري، النصوص الشعرية التي تنشد في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعد علامة لافتة في تاريخ الأدب العربي، وقد ارتبطت بوجدان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها منذ أنشدت، ولأهل الإمارات عناية خاصة بهذه القصيدة، حيث كان ينشدها الكبار على ظهور الإبل، ويتغنى بأبياتها المنشدون والمغنون، وينظم على منوالها العلماء والشعراء.