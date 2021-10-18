خبراء ودبلوماسيون لـ«الاتحاد»: الإمارات عاصمة النور في الشرق الأوسط

أحمد مراد (القاهرة)

وصف خبراء ودبلوماسيون معرض إكسبو دبي بـ«منصة إشعاع حضاري»، و«ملتقى إبداعي» يعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجعل منها «دولة عالمية»، و«عاصمة نور وثقافة» في منطقة الشرق الأوسط، وتمتد أنوارها الثقافية والحضارية إلى شتى أنحاء العالم.

وتوقع الخبراء والدبلوماسيون، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن يترك معرض إكسبو دبي إرثاً عظيماً من الإبداعات الحضارية والتقنيات التكنولوجية التي تخدم البشرية على مدى عقود عديدة قادمة.

دولة عالمية

السفير رخا أحمد حسن، الخبير في شؤون العلاقات الدولية، والمساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري، يوضح في تصريحات لـ «الاتحاد» أن إكسبو دبي يجعل من الإمارات «دولة عالمية»، و«عاصمة نور» جديدة تشع أنوارها الثقافية والحضارية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال حسن: «إكسبو دبي يُعد أحد أضخم الأحداث العالمية التي يشهدها العالم في العام 2021، وذلك في ضوء مشاركة 192 دولة حول العالم في فعاليات المعرض الدولي الذي يُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يدعو إلى الفخر بمدى الثقة العالمية والمكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي».

رخا أحمد حسن

وأضاف مساعد وزير الخارجية المصري: «ثقة العالم بدولة الإمارات تزداد يوماً بعد يوم، وقد كشف إكسبو دبي عن نظرة المجتمع الدولي الإيجابية تجاه الإمارات، وهو الأمر الذي ظهر جلياً منذ البدايات الأولى للحدث العالمي الضخم، وبالتحديد منذ أن بدأت دبي خلال العام 2011 في إعداد طلب تنظيم واستضافة دورة جديدة من معرض إكسبو الدولي، وتقدمت به في العام 2013، وعند التصويت فازت دبي بكفاءة واقتدار بحق استضافة الحدث العالمي، وحصلت على أصوات 116 دولة من أصل 168 دولة، وهو رقم قياسي يعكس ثقة العالم القوية بدولة الإمارات العربية المتحدة».

وكشف السفير رخا أحمد حسن عن نتائج إيجابية عديدة ومكاسب دبلوماسية هائلة تترتب على استضافة دبي لمعرض إكسبو الدولي، يأتي في مقدمتها زيادة الاهتمام الدولي بدولة الإمارات باعتبارها دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط ذات ثقل سياسي ودبلوماسي واقتصادي، فضلاً عن زيادة الاهتمام الدولي بالإمارات كوجهة سياحية عالمية، حيث من المتوقع أن يشارك في فعاليات المعرض 25 مليون زائر خلال 6 أشهر، منهم 70% من خارج الإمارات.

إشعاع حضاري

الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أكد في تصريحات لـ «الاتحاد» أن معرض إكسبو دبي الدولي الذي يُقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، ويتضمن أكثر من 180 جناحاً دولياً من الإبداع، يمثل منصة «إشعاع حضاري وثقافي» في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يترك إرثاً عظيماً من الإبداعات الحضارية والتقنيات التكنولوجية التي تخدم البشرية على مدى عقود عديدة قادمة.

طارق فهمي

ولأول مرة في التاريخ، يعتمد حدث دولي ضخم مثل معرض إكسبو دبي على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وفي هذا الصدد تأتي تقنية ما يُعرف بـ «أشجار الطاقة»، وهي عبارة عن 18 شجرة على شكل أعمدة محيطة بجناح الاستدامة في المعرض، ويغطي كلاً منها صحن دائري يضم ألواحاً لتوليد الطاقة الشمسية، ويتحرك الصحن لتتبع أشعة الشمس خلال اليوم بما يحاكي أزهار دوار الشمس.

ويُضاف إلى ذلك، إطلاق برنامج «إكسبو لايف»، وهو عبارة عن منصة عالمية للابتكارات المستقبلية، إضافة إلى عرض وسائل نقل مبتكرة فوق وتحت الأرض، وظهور أكثر من 100 روبوت تؤدي أدواراً عديدة منها الترحيب بالزوار، وتقديم الطعام، وتقديم التوجيهات اللازمة.

وأشار الدكتور طارق فهمي إلى أن معرض إكسبو دبي يزيد من التألق والوهج الإماراتي، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، الأمر الذي يعزز من مكانتها الدولية، ويزيد من حجم تفاعلاتها ومشاركاتها الإيجابية في مختلف قضايا العالم الملحة، ويكفي الإشارة هنا إلى أن إكسبو دبي يطرح العديد من الملفات الحيوية التي تسيطر على اهتمام الأوساط الدولية كافة، أبرزها ملف المناخ وحماية التنوع الحيوي، وملف التسامح وبناء مجتمعات أكثر تسامحاً، وملف المعرفة والتعلم من أجل تهيئة العالم للمستقبل، وملف السفر والاتصال عبر عالم رقمي أكثر تقدماً، وملف المياه وحماية الموارد المائية للمستقبل، وكلها قضايا مهمة تشغل فكر ووجدان العالم كله.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية أن يكون معرض إكسبو دبي أحد أكبر الفعاليات العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة من حيث التأثير الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي، وسوف يترتب عليه مكاسب عديدة تتعلق بمجالات العلاقات الثقافية والدبلوماسية بين الإمارات ومختلف دول العالم المشاركة في المعرض الدولي.

نادية حلمي

مائدة المبدعين

أوضحت الدكتورة نادية حلمي، الخبيرة في الشؤون الآسيوية، في تصريحات لـ «الاتحاد» أن معرض إكسبو دبي وما يتضمنه من أفكار ومناقشات وإجراءات تهدف إلى حل أبرز تحديات العصر، وفتح أبواب فرص التنمية والتطوير أمام الأجيال القادمة، وإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على موارد الطاقة والماء، يشكل ملتقى إبداعياً يجتمع على مائدته المبدعون والمفكرون والمتخصصون في مختلف المجالات من أجل وضع «خريطة عمل» متكاملة لحل الأزمات والمشاكل التي تعاني منها الإنسانية في الوقت الراهن.

وقالت الدكتورة نادية: «يمثل معرض إكسبو دبي (محطة مهمة) في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما وأنه يتزامن مع احتفالاتها بالذكرى الخمسين لتأسيسها، وبالتالي سوف يشد أنظار العالم إلى رحلة الشعب الإماراتي من أجل بناء دولة متقدمة وقوية، فضلاً عن أن المعرض الدولي يجعل من الإمارات «مركز إقليمي وعالمي» لتنظيم كبرى الفعاليات الإقليمية والدولية.