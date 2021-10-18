771 ألف زائر لـ«إكسبو» في 17 يوماً

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع عدد زوار «إكسبو 2020 دبي» منذ بداية الحدث مطلع أكتوبر الجاري، إلى 771 ألفاً و477 زائراً من حملة التذاكر، ينتمون إلى 181 جنسية، بنمو أسبوعي قدره 12%، ومتوسط يومي قدره 45.4 ألف زائر، وسط توقعات بارتفاع قوي خلال الأيام المقبلة، تزامناً مع العطلة الدراسية والتحسن المتوقع في الطقس. الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الواسع بالحدث العالمي، وذلك بعد أن شهد قرابة 412 ألف زيارة في أول 10 أيام فقط.

ووفقاً للبيانات التي أعلنها «إكسبو 2020 دبي» خلال الإحاطة الصباحية أمس، استحوذ الزوار من حملة البطاقات الموسمية على نحو 50% من الإجمالي، بينما قام أكثر من 100 ألف شخص بتكرار زيارتهم إلى «إكسبو 2020 دبي» مرتين وأكثر من 35 ألفاً قاموا بتكرار الزيارة ثلاث مرات، الأمر الذي يعكس مدى جاذبية الحدث والفعاليات والأنشطة المقامة داخل وخارج الأجنحة للزوار من جميع الفئات. كما ارتفعت أعداد زوار «إكسبو 2020 دبي» الافتراضي لتصل إلى 9.3 مليون زيارة، بزيادة 1.5 مليون زيارة مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وقالت شونا ماكجي نائب رئيس الاتصال في «إكسبو 2020 دبي»: إن أعداد زوار «إكسبو 2020 دبي» تشمل فقط الذين اشتروا تذاكر للحضور، ولا تشمل ممثلي الجهات الدولية المشاركة أو وفودهم أو ضيوفهم، كما لا تتضمن موظفي «إكسبو» أو الشركاء أو المدعوين من الجهات الرسمية، موضحة أن الزوار جاءوا من 181 جنسية، من أصل 192 دولة مشاركة في المعرض، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعد إنجازاً عظيمة وخاصة أن العديد من الأسواق الدولية لا تزال تحت قيود السفر.

وأوضحت أن أعداد زوار «إكسبو 2020 دبي» الافتراضي ارتفعت إلى 9.3 مليون زيارة، أي بزيادة 1.5 مليون زيارة مقارنة مع الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن بعض الدول التي مازالت تفرض قيوداً على السفر تشجع سكانها لحضور فعاليات «إكسبو» الدولي عبر «الإنترنت»، مثل اليابان، التي تحث سكانها لزيارة جناحهم في الحدث العالمي افتراضياً.

مبيعات التذاكر

فيما يتعلق بمبيعات تذاكر «إكسبو»، أكدت ماكجي أن هناك اهتماماً ملحوظاً بمبيعات التذاكر الموسمية والتذاكر متعددة الدخول، وهو دليل على اهتمام الزوار بالحدث العالمي، مما دفعهم للزيارة أكثر من مرة، للتمتع بكل ما يوفره المعرض، منوهة بالإقبال الكبير من سكان دولة الإمارات. وأشارت ماكجي إلى أن زيادة أعداد الزيارات في «إكسبو 2020 دبي» جاءت في ظل الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي أُقيمت، منها فعاليات الأعمال مثل «لمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال»، والاحتفال بالأيام الوطنية للدول الأفريقية.

وأوضحت أن تغيير البرامج والفعاليات بشكل يومي، ساهم في استقطاب العديد من الزيارات بشكل متكرر، منها زيارة أجنحة الدول وأجنحة «إكسبو» المتخصصة والفعاليات الترفيهية والثقافية واستكشاف المعرض، والتمتع بساحات اللعب للأطفال والعائلات والمطاعم والمقاهي.

ولفتت إلى أن حضور للفعاليات كان من الأسباب المهمة أيضاً لجذب الزيارات، وذلك بمشاركة خبراء مهمين من دول العالم، حي تقوم الأجنحة أيضاً باستقطاب متحدثين في العديد من القضايا الحيوية والمهمة.