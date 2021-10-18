7 شعارات تزين بدلة هزاع المنصوري

آمنه الكتبي (دبي)

تزهو بدلة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري الذي يشارك في أسبوع الفضاء في إكسبو 2020 دبي، بـ 7 شعارات مختلفة، الأول شعار «طموح زايد»، ويضم صورة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعلم الإمارات واسم المنصوري، أما الشعار الثاني فيحمل صورة برنامج رواد فضاء الإمارات، والثالث شعار مركز محمد بن راشد للفضاء، أما الشعار الرابع فيحمل اسم رائد الفضاء وعلم دولة الإمارات، والخامس شعار مركبة الفضاء الروسية السويوز وطاقم المركبة، أما الشعار السادس فعبارة عن رقم 25، ويعني سرعة مركبة الفضاء السويوز خلال المهمة التي أنجزها رائد الفضاء هزاع المنصوري، وأخيرا ً علم الإمارات.

وأنهى رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي بنجاح السنة الأولى من تدريباتهما في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا.

واجتازا تقييماً حول استخدام بدلة السير في الفضاء «EMU»، وصيانة محطة الفضاء الدولية، وإنقاذ رواد الفضاء في حالات الطوارئ «ICR»، وذلك خلال 6 ساعات تحت الماء في مختبر الطفو المحايد.

ويتحلى رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي بلياقة بدنية عالية بعد أن أجريا تدريباتهما في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا الأميركية، التي بدآها في سبتمبر 2020 وتستمر عامين آخرين، حيث تلقيا تدريبات نظرية وعملية، من بينها تدريبات بدنية، لحمايتهما من تأثيرات الجاذبية الصغرى في الفضاء على جسميهما.

وشملت التدريبات التي خاضها الرائدان، خلال العام الماضي إجراء المهمات الروتينية التي يقوم بها الرواد على متن محطة الفضاء الدولية، مثل التشغيل والتعامل مع أنظمة الحواسيب، وتخزين المعدات وتحديد مواقعها، والتواصل مع المحطات الأرضية، وصيانة وتركيب المعدات وإصلاحها، والتعامل مع أنظمة المحطة الدولية والتحكم في الروبوتات.

كما إنهما درسا علوم الديناميكا الهوائية والفيزياء ووظائف الأعضاء، وأساليب متابعة سفن الفضاء، ودراسة كيفية عمل محركات الصواريخ وميكانيكا الطيران، والاطلاع على علوم مختلفة أخرى مثل الجيولوجيا التي تساعدهم في التعرف على طبيعة سطح القمر وغيرها من الأمور ذات الصلة المعرفية.

وتلقى المنصوري والنيادي تدريبات في مختبر الطفو المحايد، وهو أحد أهم الأساليب لتحضير الرواد لمهمات السير في الفضاء، حيث يكون الجسم معلقاً خلالها في حالة بين الطفو والغرق.

وذلك في حوض سباحة ضخم، يبلغ طوله 202 قدم، وعرضه 102 قدم، وعمقه 40 قدماً، فيما يعد هذا التدريب إحدى التجارب المهمة لرواد الفضاء، قبل أي رحلة فضائية، ويتم خلاله ارتداء بدلة الفضاء تحت سطح الماء، داخل أحواض ضخمة معدة للتدريب، مع الاستعانة بأثقال تحافظ على مستوى الرواد، وتجنبهم الهبوط تحت القاع، أو أن يطفو إلى السطح، ويأتي ذلك لوضع رواد الفضاء في حالة شبيهة إلى انعدام الوزن والجاذبية، حيث يمضون 6 ساعات تحت الماء، والتي تعادل ساعة سير بالفضاء.