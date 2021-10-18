اختراعات إكسبو: تلفزيون «زمان».. خيال علمي

أبوظبي (الاتحاد)

منذ انطلاق دورته الأولى في العاصمة البريطانية «لندن» قبل 170 عاماً من الآن، وبالتحديد في عام 1851، شكل معرض «إكسبو» الدولي منصة عالمية لعرض آلاف الاختراعات والابتكارات والإبداعات التي توصلت إليها البشرية في مختلف مجالات الحياة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والتصنيع. وتحول المعرض الدولي إلى ما يشبه «المختبر الإبداعي» لعرض إنجازات البشرية في الإبداع والاختراع والابتكار، وعُرض خلال دوراته السابقة أكثر من 100 ألف اختراع، أسهمت في تغيير وجه الحياة على كوكب الأرض.

أقيم معرض إكسبو 1939 في مدينة نيويورك، وحمل شعار «عالم الغد»، ووصف بأنه أول مؤتمر عالمي للخيال العلمي، وخلاله انطلق البث التلفزيوني لأول مرة في التاريخ.

وكان المخترع، فيلو فارنسورث، اخترع جهاز التلفزيون في عام 1927، ولكن انطلاق البث للمرة الأولى كان في عام 1939 خلال فعاليات معرض «إكسبو نيويورك»، وبالتحديد حينما ألقى الرئيس الأميركي، فرانكلين روزفلت، الخطاب الافتتاحي للمعرض، وعُرضت كميات كبيرة من جهاز التلفزيون للبيع بمقابل 40 دولاراً للتلفزيون الواحد. ومخترع التلفزيون الأميركي فيلو فارنسورث (1906- 1971)، مسجل باسمه أكثر من 300 براءة اختراع أميركية وأجنبية، ساهم في ابتكار الرادار، وأجهزة الرؤية الليلية، والمجهر الإلكتروني، وحاضنات الأطفال، وتلسكوب الأشعة تحت الحمراء.