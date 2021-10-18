وقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة، يصبح رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وستكون شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرباً نهاراً يصبح متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:41 والثاني عند الساعة 00:39 والجزر الأول عند الساعة 18:37 والثاني عند الساعة 06:39 . ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:44 والثاني عند الساعة 21:33 والجزر الأول عند الساعة 15:16 والثاني عند الساعة 03:23. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرىأبوظبي 35 26 80 20دبي 35 27 80 15الشارقة 36 23 80 15عجمان 36 27 85 20أم القيوين 36 22 85 20رأس الخيمة 35 24 90 25الفجيرة 33 27 85 20العين 37 26 90 20ليوا 37 22 75 20الرويس 34 24 75 30السلع 36 21 70 30دلما 32 28 80 35طنب الكبرى 35 30 80 30طنب الصغرى 35 30 80 30أبو موسى 35 30 85 30.