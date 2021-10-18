«محاكم دبي» تدشن خدمة عقود الزواج الرقمي

دشن سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، في أسبوع «جيتكس جلوبال 2021»، خدمة عقود الزواج الرقمي، المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية في تقديم خدمة الزواج في سبيل تحويل الإجراءات التقليدية إلى إلكترونية وذكية، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الرامية إلى تسخير التكنولوجيا الحديثة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالية من الأوراق. ويدعم المشروع جهود تحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل لتقديم كل ما يتجاوز توقعات المتعاملين لتسهيل إتمام المعاملات الشخصية القانونية والقضائية على المواطنين والمقيمين، في ظل الأوضاع الحالية، بالاعتماد على نظام العدالة الذكي الذي يوفر العديد من الخدمات الذكية، ترجمةً للرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». وقال سعادة طارش عيد المنصوري: إن الخدمات السلسة والسريعة والخالية من الأوراق تعد جزءاً رئيسياً من مهمتنا في محاكم دبي. إن إطلاق «خدمة عقود الزواج الرقمي» تؤكد حرص الدائرة على تمكين المتعاملين والمراجعين من إتمام الإجراءات عن بعد دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم، مما يسهم بدوره في تعزيز مستويات السعادة باعتبارها أولوية قصوى وهدفاً جوهرياً بالنسبة للمحاكم. وأضاف:«نضع على عاتقنا مسؤولية مواصلة دفع مسار التحول الذكي، وصولاً إلى إجراءات فاعلة وخدمات سلسة من شأنها تحسين مؤشر كفاءة النظام القضائي، بما يتوافق وغايات خطة دبي 2021 في بناء مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة تضاهي الأفضل في العالم». من جانبه، أوضح سعادة القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، أن خدمة «خدمة عقود الزواج الرقمي» ستقوم وفق رؤية واضحة تستهدف الارتقاء بجودة وكفاءة وفعالية العمل القضائي والقانوني استناداً إلى الذكاء والابتكار واستشراف المستقبل، والتي تمثل المحاور الرئيسة لتحقيق مستهدفات استراتيجية المحاكم 2017 - 2021 التي تصب في خدمة رؤيتنا الطموحة في إيجاد محاكم رائدة متميزة عالمياً، وذلك بموجب إصدار عقد الزواج بطريقة ذكية إلكترونية بنسبة 100% دون معاملات ورقية، وذلك عبر الموقع الرسمي لمحاكم دبي طوال أيام الأسبوع وفي أي وقت، وذلك وفقاً للآلية الجديدة لإدخال بيانات الزوج والزوجة من خلال رقم الهوية ومن ثم اختيار المأذون الذي يريده لإتمام وإصدار عقد الزواج، وذلك من خلال الوصول مباشرة إلى قائمة بأسماء مأذونين في مختلف أنحاء إمارة دبي، ومن ثم الاتصال بالمأذون الذي سيسارع إلى الذهاب مباشرة إلى المتعامل دون أوراق ليقوم بتعبئة بيانات الزوج والزوجة إلكترونياً مع إتمام الدفع الإلكتروني. ولفت إلى أنه يمكن توقيع العقد باستخدام برامج الاتصال المرئي، والتوقيع عبر الإنترنت المصدق الذي يوفر مرونة كبيرة للأطراف المعنية، وله حرية اختيار الخدمة/ حضوري أو عن بعد/ بغض النظر عن مواقعهم، مع احترام خصوصية البيانات والمعلومات المتاحة للزوجين، ومن ثم سيصل العقد الإلكتروني إلى الزوج والزوجة مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني، وهو يخفف عبئاً ثقيلاً عن كاهل الراغبين في الزواج، إذ يلغي كلياً الحاجة إلى الحضور إلى مقر محاكم دبي.