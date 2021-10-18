سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن وسام اليوبيل الفضي لأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم/40/ لسنة 2021م بشأن وسام اليوبيل الفضي لأكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة. نص المرسوم الأميري على أن يعتمد وسام اليوبيل الفضي لأكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة المرفق بهذا المرسوم، على أن يمنح لأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية وموظفيها من العسكريين والمدنيين السابقين أو الحاليين الذين يعتمدهم رئيس مجلس إدارة الأكاديمية. يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.